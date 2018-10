IRW-News: QYOU Media Inc. : Q India führt mobile App für mehr als 300 Millionen Smartphone-Nutzer in Indien ein

Weitere Suchergebnisse zu "Qyou Media":

: Q India führt mobile App für mehr als 300 Millionen Smartphone-Nutzer in Indien ein

- Die App wird auch den Zugang zu Q India für die 10 Millionen im Ausland lebenden Inder verbessern

TORONTO und LOS ANGELES, 24. Oktober 2018 -- QYOU Media (TSXV: QYOU; OTCQB: QYOUF) gab heute die Einführung der mobilen App von Q India über den Google Play Store bekannt. Mit Inhalten der führenden lokalen Produzenten und Talente wird sich durch die Direct-to-Consumer-App die Präsenz von Q India in Indien sowie bei den weiteren 10 Millionen ausgewanderten Fans von in Indien geschaffenen Inhalten signifikant erhöhen.

Der Markt für mobile Apps ist weltweit geradezu explodiert, wobei Indien bei den Downloads mobiler Apps die USA überholt hat und inzwischen hinter China auf dem zweiten Platz liegt. Die App von Q India, die weltweit über den Google Play Store erhältlich ist, ermöglicht den Nutzern den Zugang zu seinem rund um die Uhr verfügbaren linearen Stream erstklassiger Digital-First-Inhalte von führenden indischen Produzenten sowie zu individuellen Video-on-Demand-Angeboten aller Episoden.

Stellungnahme von Curt Marvis, dem CEO und Mitbegründer von QYOU: Indien ist einer der wachstumsstärksten Märkte für mobile Apps weltweit und bietet uns die perfekte Möglichkeit, eine neue, auf junge Menschen zugeschnittene mobile App einzuführen, die sich dies zunutze macht. Aus der Zusammenarbeit mit führenden Produzenten digitaler Inhalte in Indien - etwa Culture Machine, Pocket Aces, The Comic Wallah und anderen - wissen wir, dass junge Inder ein sehr großes Interesse an Inhalten haben, in denen lokale Themen und die lokale Kultur behandelt werden. Es ist zunehmend bekannt, dass Q India die besten dieser Inhalte an einem Ort bündelt, und mit dieser App können wir nun auch einem erwachsenen Publikum täglicher Online-Videos Zugang zu seinen bevorzugten kuratierten Inhalten auf seinen bevorzugten Geräten zu verschaffen.

Die Einführung folgt auf die Berufung des früheren President von Sony Pictures Worldwide Networks, Andy Kaplan, zum Non-Executive Chairman des Board of Directors von QYOU India Pvt (QYOU India) im Juli dieses Jahres. Mit ihr erhöht sich außerdem die Zahl der 230 Millionen und mehr Konsumenten über mobile Geräte und das Fernsehen, die bereits kuratierte Inhalte von QYOU über Partnerschaften mit führenden Fernseh- und Mobilfunkanbietern in der Region nutzen.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das Premium-Inhalte führender digitaler Video-Produzenten kuratiert und als Paket für den Mehrfachbildmodus vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z richten; diese umfassen unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate, die mehr als 300 Millionen Menschen rund um den Globus erreichen. Zu den Vertriebspartnern zählen Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Showmax, iflix, Jio, SuperChannel und TATA Sky.

