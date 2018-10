IRW-News: Pacton Gold Inc. : Pacton erweitert das Potenzial für die Entdeckung von Goldnuggets in seinem Projekt South Egina in der australischen Region Pilbara

IRW-PRESS: Pacton Gold Inc. : Pacton erweitert das Potenzial für die Entdeckung von Goldnuggets in seinem Projekt South Egina in der australischen Region Pilbara

Pacton erweitert das Potenzial für die Entdeckung von Goldnuggets in seinem Projekt South Egina in der australischen Region Pilbara

Vancouver, British Columbia, 19. Oktober 2018 - Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC, OTC: PACXF, FWB: 2NKN) (das Unternehmen oder Pacton) freut sich die erste Entdeckung von Goldnuggets im Konzessionsgebiet Golden Palms (E47/3810) bekannt zu geben (Abbildungen 1 & 2). Die Nuggets wurden von Prospektoren entdeckt, die im Vorfeld eines geologischen Explorations- und Kartierungsteams die Arbeit im Konzessionsgebiet aufnahmen.





Der Goldnugget-Fund auf einer Fläche von 300 mal 300 Metern ist insofern von Bedeutung, da er die erste Goldentdeckung im Konzessionsgebiets Golden Palms darstellt und das bekannte Potenzial für die Auffindung von Goldnuggets im Gebiet South Egina deutlich erweitert hat. Diese neue Entdeckung befindet sich rund 2,5 Kilometer nordwestlich der vor Kurzem gemeldeten Entdeckung von Goldnuggets bei Friendly Creek (Pacton-Pressemeldung vom 15. Oktober 2018) und findet sich im regionalen strukturellen und stratigraphischen Gefüge der zugrunde liegenden Geologie des Grundgesteins.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44941/2018-10-19 PAC NR Golden Palms Nuggets_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Lageplan der Konzessionen von Pacton im Gebiet Egina.

Die Goldnuggets weisen verschiedene morphologische Formen und Beschaffenheiten auf und scheinen eluviale Überreste darzustellen, die durch Verwitterung aus dem zugrundeliegenden Grundgestein gelöst wurden. Sie wurden in einem Gebiet entnommen, das von mafischem bis ultramafischem vulkanoklastischem Gestein unterlagert ist. Die basaltischen Gesteine haben Ähnlichkeit mit jenen, die die jüngste Nugget-Entdeckung im angrenzenden Konzessionsgebiet Friendly Creek unterlagern, mit der Ausnahme, dass die Basalte bei Friendly Creek massive, mächtige Einheiten darstellen, während die Basalte im Zusammenhang mit der aktuellen Nugget-Entdeckung bei Golden Palms den Kartierungen zufolge aus stratigraphischer Sicht dünner sind und nur spärlich in ein massives Chert- und Kalkstein-Sedimentpaket eingelagert sind.

Das geologische Gebiet mit Goldnugget-Potenzial in Pactons Projekt South Egina ist weitläufig, nur wenig erkundet und besteht aus einem 8 Kilometer dicken Vulkansedimentsystem, das sich in Streichrichtung von Nordosten nach Südwesten auf rund 10 Kilometern über die zusammenhängenden Konzessionen Golden Palms, Friendly Creek und Hong Kong erstreckt (Abbildung 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44941/2018-10-19 PAC NR Golden Palms Nuggets_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Golden Palms und angrenzende Konzessionen von Pacton. Mineralisierte mesoarchische Basaleinheit, MINEDEX-Goldvorkommen in Western Australia und Lage der jüngsten Goldnugget-Entdeckungen (Kreis).

Die in Abbildung 2 dargestellten Nuggets und/oder Mineralisierungen stammen aus Stichproben und sind nicht unbedingt repräsentativ für die im Konzessionsgebiet lagernde Mineralisierung.

Über Pacton Gold

Pacton Gold (PAC: TSXV; PACXF: US; FWB: 2NKN) ist ein finanzkräftiges kanadisches Junior-Unternehmen mit wichtigen strategischen Partnern, das sich auf die Exploration und Erschließung von in Konglomeratgestein gelagerten Goldkonzessionen in der Goldregion Pilbara in Western Australia konzentriert.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter Caldbick, P.Geo., einem Director des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, überprüft und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige hat die veröffentlichten Daten, einschließlich Proben-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen oder Ansichten in dieser Pressemitteilung zugrundeliegen, noch nicht überprüft.

Für das Board von Pacton Gold Inc.

Alec Pismiris

Interim President and CEO

200 Burrard Street, Suite 1680

Vancouver, British Columbia, V6C 3L6

Tel: (604) 678-5308

www.pactongold.com

Nähere Informationen erhalten Sie unter: Tel. 1-(855)-584-0258 oder info@pactongold.com.

Dieses Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Dazu zählen unter anderem auch der Explorationserfolg des Unternehmens in seinen Konzessionsgebieten sowie die Auswirkung dieser Ereignisse auf das Unternehmen, einschließlich dessen Aktienkurs. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um damit neuen Ereignissen oder Umständen gerecht zu werden. Bezugnahmen auf andere Emittenten mit nahegelegenen Projekten dienen nur zu Informationszwecken und es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen ähnliche Ergebnisse erzielt.

Die TSX Venture Exchange, die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

