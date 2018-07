IRW-News: EnWave Corporation: EnWave verkauft 10kW-REV-Maschine an United States Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center zur Beschleunigung der Produktentwicklung von nährstoffreichen Feldrationen

IRW-PRESS: EnWave Corporation: EnWave verkauft 10kW-REV-Maschine an United States Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center zur Beschleunigung der Produktentwicklung von nährstoffreichen Feldrationen

EnWave verkauft 10kW-REV-Maschine an United States Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center zur Beschleunigung der Produktentwicklung von nährstoffreichen Feldrationen

Vancouver, B.



C., 30. Juli 2018, EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) (EnWave oder das Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297852 ) berichtete heute, dass das Unternehmen eine Kaufanforderung (das Abkommen) mit United States Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center (NSRDEC) zur Lieferung einer Radiant Energy Vacuum (REV)-Maschine für Forschungs- und Entwicklungszwecke unterzeichnet hat. Die Akquisition der 10kW-REV-Maschine durch NSRDEC zielt auf die Erleichterung der beschleunigten Entwicklung von Close Combat Assault Ration (Feldrationen für den Nahkampfeinsatz).

Dr. Tom Yang, der Leiter des Projekts im Auftrag des NSRDEC, hat vor Kurzem eine wissenschaftliche Posterpräsentation auf der Nahrungsmittelmesse des Institute of Food Technologists (IFT) am 17. Juli in Chicago gegeben. Das NSRDEC präsentierte ebenfalls eine Reihe REV-getrockneter Close Combat Assault Ration auf der IFT-Nahrungsmittelmesse. Die dort vorgestellten Feldrationen umfassten haltbare Miniquiches, knusprige Käsesnacks mit hohem Proteingehalt, einen koreanischen BBQ-Riegel, einen weichen Bananenriegel und Käsekuchenhappen.

Nach einer erfolgreichen Präsentation im Pentagon im Mai 2018 und bestätigter Nachfrage nach REV-getrockneten Feldrationen hat das NSRDEC die Forschung und Entwicklung beschleunigt, die für eine Einführung dieser Feldrationen bei diesen im Nahkampf ausgebildeten Soldaten notwendig ist. Eine weitere Präsentation bei NASA wird im September 2018 stattfinden. Dieses Projekt wird seit dem vergangenen Jahr entwickelt und die Versuche wurden bereits in EnWaves Pilotanlageneinrichtung in Vancouver, Kanada, durchgeführt.

EnWave und das NSRDEC sehen sich zurzeit nach einer Kooperation mit potenziellen Verkäufern um, die in Zukunft die REV-getrockneten nährstoffreichen Feldrationen herstellen und liefern werden. Etwaige interessierte Parteien werden ermutigt, EnWave Corporation unter info@enwave.net zu kontaktieren.

Über das US Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center (NSRDEC)

Das Forschungs-, Entwicklungs- und Engineering-Center der Armee - das NSRDEC stellt die Überlegenheit der US-Armee durch herausragende wissenschaftliche und technische Expertise sicher und versorgt die Armee mit innovativen wissenschaftlichen und technischen Lösungen, um die Leistung der Soldaten/Teams zu optimieren und deren Einsatzbereitschaft zu verbessern. Mit Fokus auf den Bereich der Soldaten greift das NSRDEC auf die neuesten Innovationen zurück, um die Überlebensfähigkeit, die Nachhaltigkeit, die Mobilität, die Schlagkraft und die Lebensqualität der Soldaten im Einsatz zu maximieren. Unter Rückgriff auf fortschrittliche wissenschaftliche Grundlagen und durch Erzeugung, Anwendung und Überleitung der Technologien, die den schnellen Einsatz der richtigen Ausrüstung ermöglichen, wenn diese gebraucht werden, sorgt das NSRDEC weiterhin für die Stärkung, die Entlastung und den Schutz der Soldaten. Die Portfolios und Schwerpunktgebiete des NSRDEC konzentrieren sich auf The Science Behind the Soldier (die Wissenschaft, die hinter dem Soldaten steht) und umfassen die Leistungsoptimierung von Soldaten und Mannschaften, den Einsatz von Expeditionskorps, Manöver und Lebenserhaltung, Human Systems Integration, den individuellen Schutz vor vielfachen Bedrohungen und die Systems-Engineering-Architektur für Soldaten.

Über EnWave

EnWave Corporation, ein modernes Technologieunternehmen mit Sitz in Vancouver, hat Radiant Energy Vacuum (REV) entwickelt - eine eigene innovative Methode zur präzisen Dehydration organischer Materialien. EnWave hat weitere zum Patent angemeldete Methoden für die einheitliche Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis unter Einsatz der REV-Technologie entwickelt, mit denen sich die Zeit von der Ernte bis zur Marktfähigkeit der Cannabis-Produkte verkürzt.

Die kommerzielle Machbarkeit der REV-Technologie wurde nachgewiesen und wächst in zahlreichen Marktsegmenten der Lebensmittel- und Pharmabranche einschließlich legalen Cannabis sehr rasch. Die Strategie von EnWave besteht darin, gebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen für die Nutzung der REV-Technologie an Branchen führende Unternehmen in mehreren Segmenten zu vergeben. Das Unternehmen hat bis dato über 20 gebührenpflichtige Lizenzen vergeben und dabei neun unterschiedliche Marktsegmente für die Kommerzialisierung neuer, innovativer Produkte betreten. Abgesehen von diesen Lizenzen gründete EnWave auch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company), NutraDried Food Company LLP, um naturreine Käse-Snack-Produkte in den USA unter dem Markennamen Moon Cheese® zu entwickeln, herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen.

EnWave hat REV als neuen Dehydrationsstandard in der Lebensmittel- und Biomaterialbranche eingeführt: schneller und billiger als die Gefriertrocknung mit höherer Produktqualität als bei Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave verfügt zurzeit über drei kommerzielle REV-Plattformen:

1. nutraREV®, das in der Lebensmittelindustrie angewendet wird, um Lebensmittelprodukte rasch und kostengünstig zu trocknen und dabei die hohen Standards in puncto Nährwert, Geschmack, Beschaffenheit und Farbe aufrechtzuerhalten;

2. powderREV®, das zur Massendehydration von Lebensmittelkulturen, Probiotika und feinen Biochemikalien wie Enzyme unterhalb des Gefrierpunktes angewendet wird; und

3. quantaREV®, das für eine kontinuierliche Trocknung hoher Volumina bei geringen Temperaturen angewendet wird.

Eine zusätzliche Plattform, freezeREV®, wird als neue Methode zur Stabilisierung und Dehydration von Biopharmazeutika wie Impfstoffe oder Antikörper entwickelt.

Weitere Informationen über EnWave finden Sie unter www.enwave.net.

