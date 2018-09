IRW-News: Aurania Resources: Aurania bestätigt Ausdehnung auf das am weitesten fortgeschrittene Ziel in den Lost Cities Projekt Cutucu

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania bestätigt Ausdehnung auf das am weitesten fortgeschrittene Ziel in den Lost Cities Projekt Cutucu

Aurania bestätigt Ausdehnung auf das am weitesten fortgeschrittene Ziel in den Lost Cities - Projekt Cutucu

Toronto, Ontario, 13. September 2018 - Aurania Resources Ltd.



(TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298509) berichtet, dass eine Erweiterung seines Ziels Crunchy Hill bei der Anreicherung von Pfadfinderelementen im Boden über einen Kilometertrend bestätigt wurde. Die Anreicherung des Pathfinder-Elements umreißt die Form eines scheinbar zugrunde liegenden Venensystems, das zusammen mit anderen Datensätzen zur Verfeinerung der Form und Tiefe eines möglichen epithermalen Gold-Silber-Targets verwendet wird. Crunchy Hill ist das am weitesten fortgeschrittene Ziel des Unternehmens im Projekt Lost Cities - Cutucu ("Projekt") in Ecuador und wird das erste Ziel sein, das Ende 2018 gebohrt wird. Detaillierte Explorationen werden auf anderen Zielen durchgeführt, so dass diese nach den ersten Bohrungen in Crunchy Hill nacheinander für Pfadfinderbohrungen vorbereitet werden können.

Ergebnisse der Boden-Geochemie:

Die detaillierte Erkundung des Ziels Crunchy Hill führte zu einer Erweiterung des ursprünglichen Bodenprobengitters 800 Meter nach Westen, um ein Gebiet abzudecken, in dem vuggy silica an der Oberfläche gefunden wurde. Die Ergebnisse der Bodenproben zeigen eine starke Koinzidenz von Pfadfinderelementen wie Molybdän, Silber, Antimon, Quecksilber, Thallium und Blei (Abbildung 1).

Bodenanalysen zur Verfeinerung des Crunchy Hill Targets:

Die schmalen Gänge, in denen die Pfadfinderelemente innerhalb des breiten Ein-Kilometer-Trends auftreten, erinnern an ein typisches Venensystem, in dem die einzelnen Venen zueinander geneigt sind. Darüber hinaus ist Molybdän im tropischen Bodenprofil im Südosten Ecuadors außergewöhnlich stabil, da es sich nicht auflöst und von der Position des darunter liegenden Gesteins, aus dem es verwittert und in den Boden eingearbeitet wurde, abwärts wandert. Molybdän bietet somit einen zuverlässigen Anker, der die Position und Form des zugrunde liegenden Venensystems, von dem es abgeleitet wurde, getreu wiedergibt. Die Beschränkung anderer Pfadfinderelemente, wie Antimon und Quecksilber, auf zusammenfallende Korridore mit Molybdän trägt zur Überzeugung bei, dass die Korridore mineralisierte Strukturen in der Tiefe darstellen.

Im Gegensatz zu den engen Korridoren aus Molybdän, Antimon und Quecksilber kommen andere Elemente wie natürlich vorkommendes Arsen und Eisen über weite Bereiche des Bodengitters vor - typisch für epithermale Systeme, in denen diese Elemente nicht nur in den Adern, sondern auch im umgebenden Gestein vorkommen. Die Verteilung von Mangan in der Nähe der Pfadfinderelemente ist ungewöhnlich - und sehr informativ - da es typischerweise als Halo zur Mineralisierung in vielen Lagerstätten vorkommt. Eine Ausnahme von dieser Regel sind epithermale Zwischensulfidierungslagerstätten, von denen Fruta del Norte ein Paradebeispiel ist, wo Mangan in einem Karbonatmineral, Rhodochrosit, im Kern der Mineralisierung vorkommt (Abbildung 1).

Nächste Schritte:

Eine detaillierte Feldkartierung ist im Gange, um festzustellen, ob die Neigung der Venen, die sich aus den Korridoren der Pfadfinderelemente ableiten lassen, an den Merkmalen der vuggy silica zu erkennen ist. Die Hauptbohrziele wären die Stellen, an denen die Adern chemisch reaktive Gesteinsschichten wie Kalkstein oder durchlässige Einheiten wie Tuffstein in der Tiefe schneiden. Diese Daten werden verwendet, um die Lage und Ausrichtung der Bohrungen zu verfeinern.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44579/13092018_Aurania_DE_Crunchy Soils DE.001.jpeg

Abbildung 1. Zusammenfassung der Verteilung der Pfadfinder-Elemente im Boden von Crunchy Hill.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer liegt. Sein Flaggschiff, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-. verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Carolyn Muir

Geschäftsführer - Corporate & Investor Services

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer

Präsident

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Ziele von Aurania beschreiben, einschließlich der Worte, dass Aurania oder sein Management einen bestimmten Zustand oder ein bestimmtes Ergebnis erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen auf Informationen basieren, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, kann Aurania nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Vorausschauende Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem die Ziele, Ziele oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierung, das Portfolio des Unternehmens, das Treasury, das Managementteam und ein verbessertes Kapitalmarktprofil, die Schätzung von Bodenschätzen, Explorations- und Minenentwicklungspläne, den Zeitpunkt der Aufnahme der Geschäftstätigkeit und Schätzungen der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen vorausschauenden Informationen abweichen, gehören unter anderem die fehlende Identifizierung von Bodenschätzen, die fehlende Umwandlung von geschätzten Bodenschätzen in Reserven, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Fehlen der erforderlichen behördlichen, behördlichen, umweltbezogenen oder sonstigen Projektgenehmigungen sowie politische Risiken, Unfähigkeit, die Pflicht zur Aufnahme indigener Völker zu erfüllen, Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der künftig erforderlichen Finanzierung, Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen und den anderen Risiken der Mineralexplorations- und Erschließungsindustrie abweichen, sowie die Risiken, die in den auf SEDAR eingereichten öffentlichen Dokumenten Auranias beschrieben sind. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet werden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf solche Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind.

