Gegensätze ziehen sich an - das gilt auch im Fall von Rico undOskar, denn unterschiedlicher könnten die beiden besten Freunde nichtsein. Der zehnjährige Rico - mutig, jedoch nach eigenen Angabentiefbegabt - ist der beste Kumpel vom ängstlichen, dafür aber sehrklugen Oskar. Der macht sich viele Gedanken über die Gefahren desLebens und trägt deshalb sicherheitshalber ständig einen Helm -anders als Rico: Der denkt meistens vor allem ans Essen. Trotz ihrerVerschiedenheit verstehen sich die beiden Jungs prima. Gemeinsamerleben sie allerhand Abenteuer - und lösen dabei sogar den einenoder anderen Kriminalfall.

Ricos Mutter ist Tänzerin in einem Nachtclub, erselbst besucht eine Förderschule. Denn der 10-Jährige ist tiefbegabt,wie er selbst es beschreibt. Sein bester Freund Oskar dagegen isthochbegabt und lebt in ganz geregelten Verhältnissen.Unterschiedlicher könnten die beiden also kaum sein.

"Heute fallen noch malmindestens dreißig Zentimeter! Stell dir das vor: Dreißig ZentimeterSchnee, an einem Tag - Wahnsinn! Wenn das sechzig Tage langununterbrochen so weitergeht, liegt der Schnee bei euch ganz obendirekt vorm Fenster." Ich tat so, als hätte ich ihn nicht gehört. MitMathe kann bei mir jeder behaupten, was er will, ich kann es ja nichtnachprüfen, weil es in meinem Gehirn keine passende Abteilung dafürgibt.

Aber natürlich macht sich Rico auch so seine Gedankenüber alles Mögliche. Neu kennengelernte Wörter und ihre Bedeutungnotiert er sich, damit er sie nicht gleich wieder vergisst - so wiedas hier.

"ROMANTIK: Besonderegefühlsmäßige Schönheit zu zweit ab der Pubertät aufwärts. Man istverliebt, eine Kerze brennt (oder mehrere) und Geigenmusik ertönt(oder was mit Flöte). Man bekommt Hormone, schaut sich tief in dieAugen und knutscht wild rum, mit Zunge und hauptsächlich im Liegen.Hoffentlich gibt es dabei auch was zu essen."

Gemeinsam mit Oskar macht Rico Berlin unsicher. Dabeitreffen die beiden auf jede Menge skurrile Leute - wie zum Beispieldie Nachbarn Frau Darling und "der Bühl", und Irina, eine ganzbesondere Freundin seiner Mama.

"Was hast du gemacht mit deineHaare? Sehen aus wie Nest von, wie heißt dem schwarze Kackvogel, woimmer die Enten bei Kanal der Brot wegfrisst - Krähe!"

Richtig knifflig wird es, als Oskar von Mister 2000entführt wird, einem fiesen Typen, der im örtlichen Supermarkt Kinderkidnappt - und dann 2000 Euro Lösegeld fordert. Natürlich will Ricoseinem Freund helfen und verfolgt auch schon eine konkrete Spur.

"Wollte Oscar Mister 2000allein überführen und hatte sich deshalb freiwillig als Opferangeboten, indem er einfach jeden Tag ein bisschen allein durch dieGegend gelaufen war? Und falls das so war: Warum hatte Oskarniemanden in diesen Plan eingeweiht?"

Ob Rico diesen Fall tatsächlich alleine lösen kann?Und welche Abenteuer noch auf die beiden Freunde warten?

Die Hörbuchserie "Rico & Oskar" wird vom Autor AndreasSteinhöfel selbst gesprochen und eignet sich bestens für Kinder abacht Jahren.