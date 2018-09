Heinzels Wintermärchen - Weihnachtsparadies in der Kölner Altstadt mit vielen Neuheiten und der wohl schönsten Freiluft-Eisbahn Deutschlands - bis zum 6. Januar (FOTO)

Köln (ots) -Bei den Heinzelmännchen wird fleißig gewerkelt, geschustert undgehämmert - der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Kölner Altstadtbegeistert mit besonderen Neuerungen: Imposante Eingangsportale,Kunsthandwerker aus ganz Europa und ein märchenhaftes Programm wartenauf die Besucher.Historischer Weihnachtsmarkt mit vorführenden Kunsthandwerkern undeinzigartiger Eislaufbahn"Heinzels Wintermärchen" begeisterte in den vergangenen Jahrenviele Millionen Besucher. Das winterliche Paradies derHeinzelmännchen ist der größte Weihnachtsmarkt der Domstadt und nimmtdie Besucher mit auf eine Reise in ihre Heimat. Auf dem Alter Marktpräsentieren die kleinen Wichte traditionelle Handwerkswaren, beideren Fertigstellung teilweise sogar vor Ort zugeschaut werden kann.Vom Holzbildhauer, der mit seiner Säge riesige Skulpturen ausBaumstämmen formt, über den Schmied, der mit dem Amboss am offenenFeuer Hufeisen fertigt, bis hin zur Bonbonmanufaktur, in derSüßigkeiten aller Art aus heißer Zuckermasse geschlagen werden - hiergibt es immer viel zu entdecken. Auf dem Heumarkt steht Wintersportzu Swing-Musik im Mittelpunkt. Da die Heinzelmännchen dasSchlittschuhlaufen lieben, haben sie die wohl schönste EisbahnDeutschlands unter freiem Himmel gebaut. Die einmalige Eislandschaftfügt sich nahtlos in die stimmungsvolle Atmosphäre des historischenWeihnachtsmarktes ein und ist - genau wie der Markt auf dem Heumarkt- bis zum 6. Januar geöffnet."Auf den Spuren der Heinzelmännchen" - Kindertag mit spannendemProgrammEs wird viel speziell für Kinder geboten. Die Heinzelmännchenhaben extra für sie den Kindertag ins Leben gerufen. Die kleinenBesucher können jeden Montag auf eine ganz besondere Entdeckungsreisegehen: Bei der neuen Kinderführung "Auf den Spuren derHeinzelmännchen" wird die Welt der fleißigen Wichte mit all ihrenLebensgewohnheiten und Vorlieben erlebbar. Und auch auf der Eisbahnwartet jede Menge Spaß auf die jungen Gäste - egal ob mit demlustigen Eispolizisten Jack, in der Kinder-Eislaufschule oder mit denNachwuchstalenten des Kölner Eis-Klubs, die in einer kleinen Showeine Kostprobe ihres Könnens geben.Spektakuläres Show-Programm nach WeihnachtenKatharina Müller und Tim Dieck sind die deutsche Nummer eins imEistanz. Ab dem 26. Dezember begeistern sie das Publikum täglich mitzwei selbst choreografierten Shows auf höchstem Niveau. Noch mehratemberaubende Eislaufkunst gibt es am letzten Wochenende derWinterferien. Dann zeigen die fünf Eistänzer von "Le Patin Libre" ausMontréal, was sie drauf haben - und das ist eine ganze Menge."Contemporary Ice Scating" nennen die ehemaligen Profi-Sportler ihrenMix aus verschiedenen modernen Tanzstilen und Performance-Kunst. Am4. und 5. Januar wird zeitgenössischer Eiskunstlauf zum Erlebnis füralle. Ein Besuch bei den Heinzelmännchen lohnt sich in jedem Fall!https://www.heinzels-wintermaerchen.dehttps://www.heinzels-wintermaerchen.de/presse.htmlPressekontakt:Public Cologne GmbH, Renate Schmidt, Gertrudenstraße 9. 50667 Köln;0221-2720262, www.publiccologne.de, info@publiccologne.deOriginal-Content von: Heinzel GmbH, übermittelt durch news aktuell