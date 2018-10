Halteposition? Kursverlust bei der LUFTHANSA-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Heute startete die LUFTHANSA-Aktie mit 19,02 Euro in den Börsentag. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 17,95 Euro, veränderte sich also um -6,02 Prozent. Die DAX -Aktie steht aktuell bei 17,95 Euro und damit auf Monatsbasis bei -22,53 Prozent. Um ganze -29,46 Prozent verändert sich der Wert der LUFTHANSA-Aktie auf Jahressicht. Die Marktkapitalisierung der Transport+Logistik-Aktie liegt bei 8.502.017.861 Euro.

Einen Höchststand erreichte die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.