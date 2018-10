Hainan FHZ beschreitet neue Wege bei der Öffnung Chinas

Peking (ots/PRNewswire) - China hat am Dienstag einendetaillierten Plan vorgestellt, um die südliche Provinz Hainan alsFreihandelszone (FHZ) in seinem letzten Vorstoß zur Öffnung derWirtschaft zu etablieren.Der vom Staatsrat, dem chinesischen Kabinett, herausgegebene Plan,skizzierte das Ziel und den Umfang der FHZ-Entwicklung undidentifizierte die wichtigsten Branchen, bei denen die Beschränkungenfür ausländische Investitionen reduziert werden.Bis 2020 soll Hainan zu einer qualitativ hochwertigen FHZausgebaut werden, die Handels- und Investitionserleichterungen, einausgezeichnetes rechtliches Umfeld, umfassendeFinanzdienstleistungen, effiziente Regulierung, ein günstigesökologisches Umfeld und die Entwicklung der umliegenden Gebietefördert.Ausländische Investoren erhalten nach diesem Plan einen breiterenZugang zu einer Reihe von Schlüsselbereichen wie Tourismus, Bildungund Telekommunikation. In der Hainan FHZ wird ein Negativlistenansatzumgesetzt, in dem die für ausländische Investitionen eingeschränktenWirtschaftsräume aufgeführt sind.Im Rahmen seiner Öffnungspolitik stellte China im Juni eine neueNegativliste für ausländische Investitionen in FHZ vor. Die Zahl derdarin aufgeführten Gebiete ist von 95 in der Vorversion auf 45gesunken.Der Plan bietet Hainan auch eine größere Autonomie bei derGewährung des Zugangs für ausländische Investitionen. InternationaleUnternehmen, die hochwertige Telekommunikationsdienste anbieten,müssen ihren Markteintritt gemäß dem Plan nicht mehr über diezentralen Behörden beantragen.Um den internationalen Handel zu fördern, werden datengestützteSysteme zur Optimierung der Zollprozesse eingesetzt, währendmultinationale Unternehmen und Handelsunternehmen ermutigt werden,den Mittelpunkt ihres globalen oder regionalen Handelsnetzwerks nachHainan zu verlagern.Eines der wichtigsten Punkte des Entwicklungsplans für die HainanFHZ war, dass er die besonderen Merkmale von Hainan berücksichtigt,sagte Wirtschaftsstaatssekretär Wang Shouwen auf einerPressekonferenz.In- und ausländische Reedereien werden im Rahmen der Bemühungendazu ermutigt, das Gebiet zu einem internationalenSchifffahrtszentrum auszubauen sowie operative oder regionale Zentrenin der FHZ einzurichten.Der Entwicklungsplan berücksichtigt auch die bewährte Stärke vonHainan im medizinischen Bereich.Dank der lockeren Einfuhrbestimmungen für ausländischemedizinische Geräte und Arzneimittel sowie der in den letzten Jahreneingeführten Visapolitik zieht die Insel eine Reihe von hochmodernenmedizinischen Einrichtungen und ausländischen Ärzten an.Laut Plan werden die Tarife für einige medizinische Geräte in derPilotzone gesenkt.Der Plan wird auf der offiziellen Website des Staatsrates derVolksrepublik China veröffentlicht (www.gov.cn)Pressekontakt:Fr. Su+86-10-63074558Original-Content von: www.gov.cn, übermittelt durch news aktuell