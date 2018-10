Hainan Airlines bietet ab 20. Oktober Verbindung zwischen Shenzhen und Wien

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Diese Nonstop-Verbindung ist ein weiteres Beispiel für die engerePartnerschaft zwischen China und Österreich in diesem Jahr. Derösterreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen undverschiedene Partner der Airline waren präsent, als Hainan Airlinesim April 2018 im Rahmen des Boao Forum for Asia eineAbsichtserklärung mit dem Flughafen Wien über den Start einerNonstop-Verbindung zwischen Shenzhen und Wien unterzeichnete."Von der Nonstop-Verbindung zwischen Shenzhen und Wien profitierenGeschäfts- und Vergnügungsreisende in Guangzhou und Shenzhen.Außerdem fördert sie die wirtschaftliche Zusammenarbeit und denkulturellen Austausch zwischen China und Österreich", so ein Sprechervon Hainan Airlines. "Mit dieser Verbindung bietet der Flughafen Wien17 Direktflüge nach Asien. Er stärkt damit sein Streckennetz undseine Position als Tor nach Mittel- und Osteuropa."Mit dem Start der Verbindung zwischen Shenzhen und Wien erhöht dieAirline die Zahl ihrer internationalen und regionalenFlugverbindungen von Shenzhen auf 15. Es gibt dann vier Nonstop-Flügenach Europa, einschließlich Brüssel, Madrid und Zürich. Von diesenVerbindungen profitieren Fluggäste zwischen China und Europa.Reisende aus China können von Shenzhen aus in Brüssel, Madrid, Zürichoder Wien umsteigen und nach Nordafrika, Westafrika und Südamerikaweiterreisen. Und für Reisende aus Europa ist Shenzhen das idealeDrehkreuz, um Ziele in Südchina, Südostchina, Australien undNeuseeland zu erreichen.Hainan Airlines Flugplan Shenzhen-Wien (alle Zeitangaben inOrtszeit):Flugnummer Flugzeugtyp Flugplan Abreiseort Abreisezeit Ankunftszeit AnkunftsortHU789 B787 Donnerstag/Samstag Shenzhen 01.30 06.50 WienHU790 B787 Donnerstag/Samstag Wien 10.45 00.50 +1 ShenzhenHinweis: Die genauen Flugpläne finden Sie auf der offiziellenWebsite von Hainan Airlines.Pressekontakt:Zhang Jian+86 15091990046hnapr@hnair.comOriginal-Content von: Hainan Airlines, übermittelt durch news aktuell