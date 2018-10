Gustavo Gusto überrascht mit schwarzem Teig in Prosciutto-Tiefkühlpizza (FOTO)

Geretsried (ots) -Seit wenigen Tagen gibt es sie in Deutschland: Die ersteTiefkühlpizza mit schwarzem Teig. Dabei handelt es sich um eine Pizza"Prosciutto" von Gustavo Gusto. An der Entstehung der Pizza hat auchder bekannte YouTuber und Pizza-Fan Luca mitgewirkt. Dasaußergewöhnliche Aussehen erhält die Pizza durch die Zugabe vonPflanzenkohle. Zu kaufen gibt es die Gustavo Gusto-Pizza, die auchdurch die schwarze Verpackung auffällt, bundesweit in den Geschäftenvon Edeka und Rewe."Wir wollten eine Tiefkühlpizza herstellen, die es so inDeutschland noch nicht gibt. Herausgekommen ist eine neue, einmaligeund spektakuläre Pizza, die zwar anders aussieht, aber dabei richtiggut schmeckt", sagt Christoph Schramm, Gründer und Geschäftsführervon Gustavo Gusto.Es ist bereits das zweite Mal, dass Gustavo Gusto mit dembekennenden Pizza-Fan Luca zusammenarbeitet(https://www.youtube.com/watch?v=fSLv9qxbeYM). Nach einer PizzaMargherita 2017 gibt es in diesem Jahr nun die Luca Pizza 2.0 alseine Pizza Prosciutto. Luca zählt mit 3,4 Millionen Abonnenten aufYouTube und 2,2 Millionen Abonnenten auf Instagram zu den größtenInfluencern Deutschlands."Mit der Pizza Luca 2.0. ist uns wieder eine perfekteTiefkühlpizza gelungen, die mit dem schwarzen Teig einenÜberraschungseffekt für die Kunden bereithält. Und wie bei allenunseren Pizzen, entspricht auch diese Pizza Prosciutto mit ihren 450Gramm und 30 cm Durchmesser unseren höchsten Qualitätsansprüchen beiZutaten und Verarbeitung", betont Christoph Schramm.Die Genussgarantie von Gustavo GustoJeder Pizzateig wird von Hand schonend ausgebreitet, mit feinemMozzarella bestreut und nur mit hochwertigen und überwiegendregionalen Zutaten belegt. Der Teig hat eine extra lange Reifezeitund wird auf Schamottstein bei über 400 Grad dünn vorgebacken.Gustavo Gusto verwendet keine künstlichen Backtriebmittel, keinekünstliche Aromen und keine Geschmacksverstärker. Auch aufNachhaltigkeit legt die Marke großen Wert, wie man beispielsweise amhandgeangelten Thunfisch sieht, der für die Pizza Tonno zum Einsatzkommt. (www.gustavo-gusto.de).Über Gustavo GustoGustavo Gusto ist eine Marke der Franco Fresco GmbH, die sich zumZiel gesetzt hat, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Ihre Pizzasollte nicht mehr von einer echten Pizzeria-Pizza zu unterscheidensein, und wird daher möglichst authentisch nach italienischem Rezept,mit feinstem Mozzarella und hochwertigen Zutaten hergestellt. Derzeitbietet das Unternehmen vier unterschiedliche Sorten an, die es inLebensmittelgeschäften in Deutschland und Österreich zu kaufen gibt.Pressekontakt:Gustavo GustoPatricia FranziusSpreestraße 3482538 GeretsriedTelefon: 08171 911 72 50E-Mail: p.franzius@gustavogusto.comOriginal-Content von: Gustavo Gusto, übermittelt durch news aktuell