Grünes Licht für Universität Witten/Herdecke vom Land: Verdoppelung der jährlichen Medizin-Studienplätze von 84 auf 168 (FOTO)

Witten (ots) -Gemeinsame Pressemitteilung von Universität Witten/Herdecke,Ministerium für Kultur und Wissenschaft sowie dem Ministerium fürArbeit, Gesundheit und SozialesGrünes Licht für Universität Witten/Herdecke: Verdoppelung derjährlichen Medizin-Studienplätze von 84 auf 168:NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen undNRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sichern Unterstützung zuNRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen undNRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann haben eine gemeinsameAbsichtserklärung zur Erhöhung der Studienplätze im Fach Humanmedizinan der Universität Witten/Herdecke (UW/H) unterzeichnet. Damitsichern sie der Universität die zusätzliche finanzielle Unterstützungder Landesregierung zu (vorbehaltlich der zukünftigenHaushaltsgesetzgebung).Bereits ab dem Sommersemester 2019 werden die Studienplätze imFach Humanmedizin an der UW/H von 42 auf 84 erhöht. Statt bislang 84werden damit unter Berücksichtigung des Wintersemesters jährlich 168Studierende neu im Studiengang Humanmedizin an der ersten privatenUniversität Deutschlands aufgenommen.Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann begrüßt die Initiative:"Das ist eine weitere wichtige Initiative zur Stärkung der Medizinund insbesondere der Allgemeinmedizin in unserem Land. Die UW/H hatsich schon in der Vergangenheit vor allem durch ein anVersorgungsaspekten orientiertes Auswahlverfahren und eine sehrpraxisnahe und patientenorientierte Ausbildung ausgezeichnet. Daswollen wir noch deutlicher unterstützen. Es ist ein wesentliches Zieldieser Landesregierung, einer in den ländlichen Regionen bereitsspürbaren Unterversorgung mit Hausärztinnen und Hausärzten effektiventgegen zu wirken. Ich bin überzeugt, dass wir zum Beispiel mit demAusbau in Witten-Herdecke, der Landarztquote und der neuenmedizinischen Fakultät in Bielefeld auf dem richtigen Weg sind, umdie hausärztliche Versorgung langfristig sichern zu können."Im Gegenzug zur Erhöhung der Anzahl der Studienplätze wird diejährliche Förderung der UW/H durch das Ministerium für Kultur undWissenschaft schrittweise erhöht. Vorbehaltlich derHaushaltsgesetzgebung soll die jährliche Landesförderung von 10,7Millionen Euro im Jahr 2019 auf 18,25 Millionen Euro im Jahr 2024angehoben werden."Die Landesregierung hat bereits vielfältige Maßnahmen ergriffen,um die hausärztliche Versorgung, insbesondere im ländlichen Bereich,zu stärken. Ein wichtiger Bestandteil ist die Ausbildung der Ärzte",sagte Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen."Ein zentraler Baustein, der hier schnell und wirkungsvoll eingesetztwerden kann, ist der Ausbau der Studienplätze an der UniversitätWitten-Herdecke. Nordrhein-Westfalen ist auch hierdurch für denAufbau der Kapazitäten im Medizinstudium gut aufgestellt.""Wir freuen uns sehr über das Vertrauen des Landes und dieVertiefung unserer Kooperation", so UW/H-Präsident Martin Butzlaff."Unsere Universität ist mit dem festen Vorsatz gegründet worden,sinnvolle Lösungsansätze und Beiträge zu wichtigen gesellschaftlichenProblemen zu liefern. Dieses Motiv treibt uns auch in dervorliegenden Aufgabe an."Die Universität hat bereits intensive Vorarbeit geleistet und fürden Ausbau erste notwendige Strukturen geschaffen. Nun folgen weitereumfangreiche Aufbauarbeiten. "Wir brauchen insgesamt mehr Personal,mehr Lehrkräfte, mehr Räume und auch eine breitere Ausstattung inLaboren und Lehrmitteln", erklärt Jan Peter Nonnenkamp, Kanzler derUW/H. "Wir sind uns sicher, dass wir diese Herausforderung gutmeistern werden, denn als private Universität haben wir guteErfahrungen bei der schnellen Umsetzung komplexer Aufgaben und kommenin der Regel zu betriebswirtschaftlich effizienten Lösungen."Bereits in der Vergangenheit hat die UW/H einen wichtigen Beitragzur Stärkung der Allgemeinmedizin und damit zur hausärztlichenVersorgung geleistet. Rund 20 Prozent der bisherigen Absolventenhaben sich nach Abschluss ihrer fachärztlichen Weiterbildunghausärztlich niedergelassen - das sind fast doppelt so viele wie anstaatlichen Universitäten in Deutschland. Maßgeblich dafür war vorallem das praxisnahe Studium der Universität, das einen hohen Anteilan Lehrinhalten aus der Allgemeinmedizin vorsieht. Neben einemPflichtteil in Allgemeinmedizin in den ersten Semestern gibt es fürdie Studierenden auch die Möglichkeit, im klinischen Studienbereichden Wahlschwerpunkt Allgemeinmedizin zu wählen und ihr Wissen zuvertiefen. Hinzu kommen 95 Lehrpraxen, in denen die Studierenden inPraxisphasen ab dem ersten Semester die Abläufe einesniedergelassenen Mediziners kennenlernen können.