Grandioses Wahlkampf-Finale in Hessen: Autokanzlerin Merkel will Dieselgift-Grenzwert heraufsetzen, um Fahrverbote zu verhindern

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe kritisiert Angela MerkelsAnkündigung als Versuch, die Wähler für dumm zu verkaufen - DerStickstoffdioxid-Grenzwert von 40 µg/m3 gilt europaweit und kannnicht einseitig in einem Mitgliedsstaat heraufgesetzt werden -DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch wirft Merkel vor, erneut vorden Autokonzernen einzuknickenIn immer mehr Städten werden zum Schutz unserer GesundheitDiesel-Fahrverbote aufgrund der Klagen von Umweltverbänden verhängt,dazu gehören München, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Aachen, Berlinund Frankfurt am Main. Kurz vor den Landtagswahlen in Hessen kündigtnun Autokanzlerin Angela Merkel an, Fahrverbote für Diesel inFrankfurt und Berlin dadurch verhindern zu wollen, indem sie den vonder EU verbindlich vorgegebenen Grenzwert für den LuftschadstoffStickstoffdioxid (NO2) im Jahresmittel von 40 µg/m3 auf 50 µg/m3hochsetzt.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Was wir hiererleben, ist eine durch Panik vor einem Wahldebakel gesteuertePseudo-Politik, die weder Hand noch Fuß hat. Kanzlerin Merkelversucht erneut, die betrügerischen Dieselkonzerne zu schonen. Die800.000 jährlichen Neuerkrankungen, die ihr vom Umweltbundesamtvorgerechnet wurden, spielen offensichtlich keinerlei Rolle. Dabeimüssen der Schutz der Gesundheit der Bürger und die Beachtung vonArtikel 2 des Grundgesetzes endlich Vorrang haben. Die Ankündigung,den Grenzwert aufzuweichen, ist ein nicht durchsetzbaresWahlkampfversprechen und zeugt zudem von Merkels fehlenderSachkenntnis - gerade mit Blick auf Frankfurt und Berlin. Dort liegtnämlich die amtlich gemessene Belastung weit oberhalb von 50 µgNO2/m3. Offensichtlich hat die Kanzlerin nur im öffentlicheinsehbaren Umweltbundesamt-Messnetz die Zahlen geprüft undvergessen, dass es ein sogenanntes Passiv-Sammler-Messnetz inFrankfurt und Berlin gibt, das Werte von 50 µg NO2/m3 und deutlichmehr ausweist."Die DUH ist zuversichtlich, dass das Hochsetzen desNO2-Jahresmittelgrenzwerts vom Bundestag als rechtswidrig verweigertwird. Sollte es dennoch beschlossen werden, ist dieser Bruch desEuroparechts von nationalen Gerichten "nicht anzuwenden". So hat dasBundesverwaltungsgericht am 27. Februar 2018 mit seinem Urteil ineinem ähnlichen Fall bereits entschieden. Alle nationalen Regelungen,die gegen EU-Recht verstoßen, müssen unangewandt bleiben."Jetzt, wo es ernst wird mit den Diesel-Fahrverboten für saubereLuft in unseren Städten, werden die politischen Forderungen immerabsurder und verzweifelter. Frei nach dem Motto "was nicht passt,wird passend gemacht". Die AfD-FDP-Koalition, die faktisch imBundestag zusammenarbeitet, schlägt vor, die Messpunkte abzuschaffen.Die SPD und die CDU in Hessen wollen die rund 2 Milliarden Euro zurFörderung von E-Mobilität missbrauchen, um darausHardware-Nachrüstungen zu finanzieren. Das zeigt doch, wie weitentfernt wir von dem Ende der eheähnlichen Beziehung zwischen Politikund Autoindustrie und einer wahren Verkehrswende sind", so Reschweiter.Hintergrund:Kanzlerin Merkel hat die genauso amtlichen, jedoch nicht onlinebeim Umweltbundesamt abrufbaren NO2-Werte der Passivsammlerübersehen. Die Passivsammler-Messstellen mit der höchsten Belastungweisen NO2-Jahresmittelwerte von deutlich über 50 µg/m3 auf. InBerlin wurden im Jahr 2017 66 µg/m3 an der Leipziger Straße und 63µg/m3 an der Buschkrugallee ermittelt. In Frankfurt lag die Belastungbei 54 µg/m3 am Börneplatz und mit 55 µg/m3 an der Messstelle AmErlenbruch 130. Passivsammler können auch in engen Straßenschluchteneingesetzt werden, in denen kein Platz für Messcontainer ist, dieBelastung jedoch erfahrungsgemäß deutlich höher ist als auf breitenStraßen.Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell