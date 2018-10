Oberhausen (ots) -Nachdem das Deutsche Patent- und Markenamt bereits im März 2018die Löschung der deutschen Wortmarke "Black Friday" beschlossen hatte(noch nicht rechtskräftig), entfernt Google jetzt eine Einschränkungbei "Google Ads", die es Werbetreibenden automatisch untersagt hatte,den Begriff "Black Friday" ohne explizite Freigabe derMarkeninhaberin in ihren Google Suchanzeigen zu verwenden.Zum HintergrundIn den vergangenen zwei Jahren hielt die Marke "Black Friday"(Registernummer: 302013057574) die deutsche Handelsbranche in Atemund sorgte für Verunsicherung bei Einzelhändlern und Onlineshops.Denn ein chinesisches Unternehmen übernahm im Oktober 2016 die Rechtean der bereits 2013 eingetragenen, aber bis dahin ungenutztenWortmarke "Black Friday" und begann unmittelbar damit Händler undPortale abzumahnen, die den Begriff, anlässlich des aus den USAbekannten Sonderverkaufstags, für ihre Rabattaktionen nutzten oderüber solche berichteten.Bereits im Oktober 2017 hat das Landgericht Düsseldorf auf Antragvon Black-Friday.de (aufgrund besonderer Eilbedürftigkeit ohnemündliche Verhandlung) eine einstweilige Verfügung erlassen, die esder chinesischen Markeninhaberin untersagt, gegenüber Kunden vonBlack-Friday.de schriftlich und/oder mündlich zu behaupten, a) dieVerwendung der Bezeichnung "Black Friday" in ihrer Werbung und/oderb) das Einstellen von Verkaufsangeboten auf der Websitewww.black-friday.de, würde eine Verletzung der deutschen Wortmarke"Black Friday" darstellen. Diese einstweilige Verfügung steht inKraft und muss von der chinesischen Markeninhaberin beachtet werden.Über den Rechtsbestand der einstweiligen Verfügung wird im Rahmeneines sog. Hauptsacheverfahrens voraussichtlich Ende 2019 verhandelt.Am 28. März 2018 beschloss dann das Deutsche Patent- und Markenamt(DPMA) endlich die von Black-Friday.de und zahlreichen anderenAntragsstellern beantragte Löschung der Marke "Black Friday". NachAuffassung des DPMA hätte die Marke niemals eingetragen werdendürfen, da der Begriff "Black Friday" lediglich als Hinweis aufeinmal im Jahr Ende November stattfindende Rabatt- oderAngebotsaktionen von insbesondere Online-Shops wahrgenommen werde.Der Bezeichnung "Black Friday" fehle nach Ansicht des Markenamtesjegliche Unterscheidungskraft.Da die Markeninhaberin fristgerecht Beschwerde gegen dieEntscheidung des DPMA eingelegt hat, ist die Löschung noch nichtrechtskräftig und die Marke steht weiterhin in Kraft. Über dieendgültige Löschung wird nun in der nächsten Instanz vor demBundespatentgericht verhandelt.Markenschutz bei Google AdsDie chinesische Markeninhaberin ging mit der Marke nicht nur gegenHändler und Portale wie Black-Friday.de vor, sondern beantragte zudemgestützt auf diese Marke die Löschung von Social Media Fanseiten undließ den Begriff für Werbetreibende bei "Google Ads" (früher"Adwords") sperren. In Deutschland war es so kaum mehr möglich, dieWortfolge "Black Friday" ohne vorherige Freigabe der Markeninhaberinin Google Suchanzeigen zu verwenden - häufig auch nicht bei einerrein beschreibenden Nutzung des Begriffs anlässlich des aus den USAbekannten Sonderverkaufstags.Nachdem auch Werbeanzeigen von Black-Friday.de immer wieder mitdem Hinweis auf die Marke "Black Friday" durch Google abgelehntwurden, informierte Black-Friday.de Google über den aktuellen Standdes Markenlöschungsverfahrens sowie die einstweilige Verfügung desLandgerichts Düsseldorf, woraufhin die automatische Einschränkung derVerwendung des Begriffs "Black Friday" entfernt wurde. Bei einer reinbeschreibenden und nicht markenmäßigen Verwendung des Begriffs "BlackFriday", was im Zweifel vor der Anzeigenschaltung mit einem aufMarkenrecht spezialisierten Rechtsanwalt abgestimmt werden sollte,müsste es somit nun wieder für alle Werbetreibenden möglich sein, denBegriff zum Black Friday 2018 bei Google Ads zu verwenden, ohne dasssolche Werbeanzeigen durch Google automatisch abgelehnt werden.Mit der Entscheidung folgt Google dem Beispiel von Facebook, dasbereits im April 2018 die Facebook Fanseite von Black-Friday.dewiederherstellte. Diese war im Oktober 2016 von Facebook gelöschtworden, nachdem die Inhaberin der Marke "Black Friday", aufgrundeiner angeblichen Markenrechtsverletzung, einen Antrag auf Löschunggestellt hatte.Weitere Informationen zur Marke "Black Friday" finden Sie hier:https://www.black-friday.de/updates-zur-marke-black-fridayPressekontakt:Simon Gall - Black-Friday.deLothringer Str. 1246045 OberhausenE-Mail: info@black-friday.deTel.: (0208) 88 289 821Web: www.black-friday.deOriginal-Content von: Black-Friday.de, übermittelt durch news aktuell