Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,79 Euro -1,35% (13.09.2018, 17:41)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 73,30 -0,14% (13.09.2018, 17:50)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (13.09.2018/ac/n/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Tyler Van Buren von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Tyler Van Buren vom Investmenthaus Piper Jaffray seine Übergewichten-Empfehlung in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).Die jüngsten filgotinib-Daten einer Phase 3-Studie (rheumatische Arthritis) seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Analysten von Piper Jaffray halten es nun für höchst wahrscheinlich, dass Gilead Sciences auch in den Finch 1 und 3-Studien positive Ergebnisse erzielen wird.Allerdings geht Analyst Tyler Van Buren nicht davon aus, dass die filgotinib-Daten gut genug seien um konkurrierende Wirkstoffe der gleichen Klasse klar auf Abstand zu halten. Insofern dürften sich die bisherigen Umsatzprognosen als zutreffend erweisen.In ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse halten die Analysten von Piper Jaffray am Votum "overweight" fest und veranschlagen ein Kursziel von 85,00 USD.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:62,78 Euro -1,32% (13.09.2018, 17:35)