Geheimnisse des Börsen-Gurus / Der Itzehoer Aktien Club widmet sich in seinem Herbstseminar Warren Buffett

Itzehoe (ots) - Orakel von Omaha. Börsen-Guru. Seit Jahrzehntenist Warren Buffett an der Börse erfolgreich - doch solcheBezeichnungen höre er vermutlich nicht gern, meint Martin Paulsen.Der 46-jährige Fondsberater beim Itzehoer Aktien Club (IAC) widmetsich in diesem Herbst dem "Börsen-Geheimnis von Warren Buffett": Solautet der Titel des Börsen-Seminars für Privatanleger, mit dem derIAC in acht Städten zwischen Flensburg und Hannover informiert.Seit 1965 haben Buffett und sein 94-jähriger Partner CharlesMunger mit der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway eineDurchschnittsrendite von knapp 20 Prozent jährlich erzielt. Doch dasErfolgsrezept habe nichts Mystisches, sagt Paulsen. "Es sind relativeinfache Dinge, die Warren Buffett aber konsequent umsetzt:Langfristig investieren und nur in etwas investieren, das man auchselbst versteht." Doch gerade von deutschen Anlegern werde dieseMaxime häufig nicht beherzigt: "Gier schaltet leider oft das Hirnaus."In seinem Vortrag widmet sich Paulsen der Person und dem WerdegangWarren Buffetts ebenso wie dem aktuellen Börsenumfeld. Zu oft folgtenAnleger kurzfristigen Trends, unterstreicht der Fondsmanager: "Damitman so etwas einschätzen kann, ist es uns wichtig, den Anlegernunsere Philosophie nahezubringen und die Anlegerkultur in Deutschlandzu stärken oder überhaupt aufzubauen." Dann könnten die Menschenviele Sachverhalte besser einschätzen und für sich die Entscheidungenbesser treffen.