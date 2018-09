Geely geht offenbar noch einen Schritt weiter!

Geely plant offenbar eigene Akkuproduktion in China: Laut dem Branchenportal „Automobil-Produktion“ werde der Autobauer bis 2020 umgerechnet 1,17 Milliarden US-Dollar in einen hauseigenen Produktionsstandort für Batterien investieren. Das für die Entwicklung sowie Herstellung von Akkupaketen und Batteriemodulen konzipierte Werk soll in Jingzhou (Provinz Hubei) hochgezogen werden.

In China nun die Nummer 3

Ein Beitrag von Marco Schnepf.