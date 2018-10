Köln (ots) - Großes Sortiment von Müller Fleisch ist ab sofort inausgewählten Märkten erhältlichHier weiß man, wo´s herkommt: Unter der Marke "Heimatrind®"vermarktet "Müller Fleisch" aus Birkenfeld neuerdings bei REWEqualitativ hochwertiges, frisches Rindfleisch von Tieren ausSüddeutschland. Das nachhaltig und tiergerecht produzierteFleischsortiment ist ab sofort exklusiv an den Frischethekenausgewählter REWE-Märkte in Bayern, Baden-Württemberg,Rheinland-Pfalz und Hessen erhältlich. "Die Zusammenarbeit mitregionalen Frischfleischherstellern ist uns schon immer ein großesAnliegen, um unseren Kunden die beste Produktqualität bieten zukönnen. Daher freuen wir uns sehr, mit der Müller Gruppe einenPartner gefunden zu haben, der Produkte auf höchstem Niveau und mitgrößter Sorgfalt herstellt und unseren Qualitätsanforderungen gerechtwird", sagt Rudolf Müller, der als Category Manager bei REWE Südwestfür das regionale Metzgereisortiment verantwortlich ist.Die Müller Gruppe zählt zu den größten FrischfleischproduzentenDeutschlands und ist für ihre fundierte Kompetenz in der Herstellungihrer Produkte europaweit bekannt. Das Heimatrind® stammt ausbäuerlich geführten Familienbetrieben, deren Landwirte auf einetiergerechte Haltung achten und das Futter für die Rinder zum größtenTeil selbst produzieren.Martin Müller, Geschäftsführer von Müller Fleisch, erklärt: "Wirachten bei der Produktion unseres Fleisches auf eine definierteReifedauer, um unseren Kunden eine besondere Geschmacksqualitätbieten zu können. Dabei verzichten wir auf Milchrassen und setzenunseren Fokus ganz auf robuste Zweinutzungsrassen, wie z.B. dasSimmentaler Fleckvieh."Alle Rinder im Heimatrind®-Programm von Müller Fleisch sind inDeutschland geboren und regional in Baden-Württemberg und Bayerngemästet, geschlachtet und zerlegt. Das Endprodukt ist leichtmarmoriert, zart und nach QS-Kriterien kontrolliert.Das gesamte Heimatrind®-Sortiment umfasst 16 verschiedeneFrischfleischartikel vom Rind:- Rinder-Steakhüfte- Bürgermeisterstück vom Rind- Oberschale vom Rind- Tafelspitz vom Rind- Rinder-Entrecôte- Rinderrouladen, Braten oder Gulasch aus der Keule- Rinder-Roastbeef- Rinder T-Bone-Steak- Rinder-Filet- Falsches Filet vom Rind- Rinder-Suppenfleisch mit Knochen- Rinder-Suppenfleisch ohne Knochen- Rinder-Brust ohne Knochen- Rinderbraten vom Bug- Rinder-Beinscheiben- Rinder-Hals/ Hohe RippeMehr Informationen über "Heimatrind®" unter https://heimatrind.de.Über die Müller Gruppe:Die Müller Gruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen mit 4fleischproduzierenden Standorten in Baden-Württemberg und Bayern.Hauptsitz der Gruppe ist in Birkenfeld bei Pforzheim. Geschäftsfeldersind Schlachtung, Zerlegung und Verarbeitung von Rindern undSchweinen, Belieferung des deutschen Lebensmittelhandel und Wurst-und Schinkenhersteller, Im- und Export sowie Direktvermarktung anGroßabnehmer (Metzger, Gastronomie etc.). Die Gruppe gehört zu denwichtigsten mittelständischen Unternehmen der süddeutschenFleischwirtschaft und ist einer der fünf größtenRinderschlachtbetriebe in Deutschland. Der jährliche Umsatz derGruppe liegt bei über 920 Millionen Euro. Die Gruppe beschäftigt anseinen 4 Standorten zusammen circa 650 festangestellte Mitarbeiter.Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.Pressekontakt:Müller Gruppe-Pressestelle, Frank Kimmer,frank.kimmer@mueller-fleisch.deREWE-Pressestelle, Thomas Bonrath, Thomas.Bonrath@rewe-group.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell