Ford Fiesta WRC-Pilot Sébastien Ogier will in Spanien die Weichen für die Titelverteidigung stellen (FOTO)

Köln (ots) -- Einzige WM-Rallye im Kalender mit Wertungsprüfungen auf Schotterund Asphalt- Weltmeister Sébastien Ogier und Julien Ingrassia möchten vor demfinalen Lauf in Australien die Tabellenführung zurückerobern- Umbau des Fiesta WRC von Schotter- auf Asphalt-Spezifikationstellt das Team M-Sport Ford am Freitagabend vor eine großeAufgabeKÖLN, 21. Oktober 2018 - Die Rallye-Weltmeisterschaft geht in dieSchlussphase und blickt einem megaspannenden Finale entgegen: Vor demzweitletzten Saisonlauf liegen die Titelverteidiger SébastienOgier/Julien Ingrassia mit ihrem Ford Fiesta WRC, der auf dem in Kölngebauten Kleinwagen basiert, lediglich sieben Punkte hinter denTabellenführern Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul. Dies können diebeiden Franzosen bereits am kommenden Wochenende ändern, denn dannsteht ein WM-Lauf auf dem Programm, der den fünffachen Championsbesonders liegt: Die Rallye Spanien beginnt mit sechs engen, sehrtechnischen Schotterprüfungen und endet am Samstag und Sonntag auftopfebenem Asphalt, der fast schon Rundstrecken-Charakter aufweist.Mit dieser Besonderheit besitzt sie ein echtes Alleinstellungsmerkmalim Kalender der Rallye-Königsklasse.Für M-Sport Ford ist dieser Wechsel des Untergrunds mit einemhohen Aufwand verbunden: Während des Freitagabend-Services müssen dieMechaniker an den drei World Rally Cars von Ogier, Elfyn Evans undTeemu Suninen innerhalb von nur 75 Minuten das Fahrwerk und dieBremsen ebenso tauschen wie das Getriebe, das Hinterachsdifferenzialund die Lenkung - eine Mammutaufgabe, auf die sie sich minutiösvorbereitet haben. Dabei wurden die rund 380 PS starken Ford FiestaWRC zunächst in Asphalt-Spezifikation aufgebaut, bevor dasSchotter-Set-up angepasst wird."Der Kampf um die Fahrweltmeisterschaft könnte kaum enger undspannender sein - es ist lange her, dass wir so ein spannendes Finaleerlebt haben", erläutert M-Sport-Teamchef Malcolm Wilson. "Wir alsTeam geben Sébastien Ogier und Julien Ingrassia alles was möglichist, damit sie auf dem Weg zu ihren sechsten WM-Titeln die besteVoraussetzung finden. Die beiden konnten die Rallye Spanien in derVergangenheit bereits drei Mal gewinnen, darum wissen sie, wie siemit dem Wechsel von Schotter- auf Asphaltprüfungen umgehen müssen.Auch Elfyn Evans und Teemu Suninen kommen mit unseren anderen beidenFiesta WRC für Topresultate in Betracht. Elfyn wurde in derbisherigen Saison nicht eben vom Glück verwöhnt, aber sein Speed istunbestritten und ich bin mir sicher, dass er das Jahr mit einemHöhepunkt abrunden kann. Teemu will zeigen, was er am Steuer desFiesta World Rally Cars gelernt hat, denn die Rallye Spanien ist dieletzte in diesem Jahr, die er mit Streckenkenntnissen in Angriffnehmen kann."Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC, Startnummer1); WM-Rang: 2; Rallye-Spanien-Starts: 10. Bestes Ergebnis: Platz 1(2013, 2014 und 2016)Nach ihrem Sieg in Wales peilen die amtierenden Weltmeister fürdie Rallye Spanien ein weiteres Topresultat an, um sich für dieTitelverteidigung - es wäre ihre fünfte in Folge - in einebestmögliche Position zu bringen. Den WM-Lauf rund um dasRallye-Zentrum in Salou konnten sie bereits dreimal gewinnen."Durch den Erfolg bei der Rallye Großbritannien haben wir denRückstand in der WM-Tabelle auf nur noch sieben Punkte verkürzt,darum reisen wir bestens gelaunt nach Katalunien", so Ogier. "ZweiLäufe stehen noch aus und das Rennen um den Titel ist wieder völligoffen. Wenn wir ihn erfolgreich verteidigen wollen, brauchen wir einweiteres Spitzenergebnis. Der Wettbewerb macht wirklich großen Spaß.Ich freue mich auf die Rallye Spanien, zumal wir dort von denZuschauern immer besonders gute Unterstützung bekommen. Mit ihrenunterschiedlichen Untergründen ist sie einzigartig im WM-Kalender. Dumusst dich schnell auf die wechselnden Bedingungen einstellen. Wirwerden alles geben, um das bestmögliche Resultat einzufahren."Elfyn Evans / Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC, Startnummer 2);WM-Rang: 11; Rallye-Spanien-Starts: 5. Bestes Ergebnis: Platz 7(2017)Der walisische Ford Fiesta WRC-Pilot und sein britischer Beifahrersind auch in diesem Jahr schnell unterweges, leider aber oftmalsglücklos. Elfyn Evans und Daniel Barritt wollen dies am kommendenWochenende unbedingt ändern und vor dem Ende der Saison noch ein paarGlanzpunkte setzen."Wir haben uns unbedingt ein gutes Resultat zum Ziel gesetzt -irgendwann muss unsere Pechsträhne ja einmal zu Ende gehen", zeigtsich Evans kämpferisch. "Die Rallye Spanien ist die einzigeVeranstaltung im WM-Kalender, die auf Schotter und auf Asphaltausgetragen wird, das macht sie einzigartig. Los geht es auf losemUntergrund, bevor das Auto in Asphalt-Abstimmung mit tieferemSchwerpunkt und strafferem Fahrwerk für die katalanischen Bergstraßenneu abgestimmt wird. Darum ist diese Rallye auch aus strategischerSicht so anspruchsvoll. Wir wollen am Freitag auf Schotterattackieren und dann sehen, wo wir am Samstag für dieAsphalt-Prüfungen stehen - auf denen wir an manchen Stellen fast soschnell fahren können, als wäre es eine Rennstrecke."Teemu Suninen / Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);WM-Rang: 10; Rallye-Spanien-Starts: 3. Bestes Ergebnis: Platz 8(2017)Der junge Finne und sein erfahrener Beifahrer reisen alsTitelverteidiger nach Spanien: Gemeinsam haben sie bei der 2017erAusgabe mit einem Ford Fiesta R5 die WRC2-Klasse gewonnen. Nun nehmensie die gemischten Prüfungen erstmals mit dem deutlichleistungsstärkeren und schnelleren World Rally Car auf Basis des inKöln-Niehl gefertigten Erfolgsmodells in Angriff."Seit meinem Debüt in der Rallye-Weltmeisterschaft 2015 habe ichjede Rallye Spanien bestritten, ich mag diese Veranstaltung sehr undfreue mich darauf, dort erstmals mit einem WRC an den Start gehen zukönnen", bestätigt der 24-Jährige. "Wir haben vergangene Woche in derRegion getestet, das Auto fühlte sich sofort sehr gut an. DasAsphalt-Set-up ist etwas Besonderes, du kannst so hart ans Limitgehen, als wärst du auf einem Rundkurs unterwegs. DieSchotterprüfungen ähneln jenen in Portugal sehr. Bei diesem Eventmusst du voll hereinknien, wenn du weit vorne landen willst - undgenau dies haben wir vor."# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. 