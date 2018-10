Federer, Zverev und Cilic in Basel, Thiem und Kohlschreiber in Wien: die Swiss Indoors und die Erste Bank Open ab Montag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Ab Montag überträgt Sky die beiden Turniere der ATP World Tour500 täglich live und exklusiv- An allen Tagen wird Sky das Beste von beiden Turnieren in derLive-Konferenz präsentieren, zusätzlich wird das Turnier in Wien aucheinzeln übertragen- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket tages-, wochen- odermonatsweise auch ohne Vertragsbindung bei allen Turnieren live dabeisein- Highlights im Free-TV am Montag ab 21.30 Uhr auf Sky Sport NewsHDDie ATP-Saison 2018 geht auf die Zielgerade. Bevor dasMasters-Turnier in Paris in der kommenden Woche die letzte Chancebietet, sich Weltranglistenpunkte und einen Platz für die ATP Finalsin London zu sichern, stehen in dieser Woche die Turniere in Wien undBasel auf dem Programm.Wenn die Weltelite des Tennis in Österreich und der Schweiz an denStart geht, ist Sky live und exklusiv dabei. Sky berichtet ab Montagtäglich umfassend von den Erste Bank Open in Wien und den SwissIndoors in Basel, die beide zur Kategorie der ATP World Tour 500gehören.In Basel ist neben Alexander Zverev, der vergangene Woche seinTicket für London lösen konnte, auch Titelverteidiger Roger Federermit von der Partie. Weitere Teilnehmer sind unter anderem MarinCilic, Stan Wawrinka und die deutschen Profis Jan-Lennard Struff undPeter Gojowczyk.Lokalmatador Dominic Thiem ist der topgesetzte Spieler in Wien.Der 25-jährige Österreicher hat sehr gute Chancen, zum dritten Mal inFolge die ATP Finals zu erreichen und könnte diesem Ziel vorheimischem Publikum einen großen Schritt näher kommen. Konkurrenzerhält er unter anderem von Kevin Anderson, Kei Nishikori, GrigorDimitrov und Philipp Kohlschreiber.Sky berichtet ab Montag um 13.00 Uhr täglich live und exklusiv vonbeiden Turnieren. Als Kommentatoren sind Marcel Meinert, Markus Götz,Moritz Lang und Jaron Steiner im Einsatz.Mit Sky Ticket flexibel auch ohne Vertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, dienoch kein Sky Abonnement haben, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabeisein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einerVielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets,Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Ticketsauch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des SkyFußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Highlights auch frei empfangbar auf Sky Sport News HDDie Highlights der Woche in Wien und Basel sind am Montag, 30.Oktober von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr frei empfangbar auf Sky SportNews HD zu sehen.Die Erste Bank Open in Wien und die Swiss Indoors in Basel livebei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticketund in zahlreichen Sky Sportsbars:Montag, 22.10.:ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD (Basel und Wien in der Konferenz)und Sky Austria HD/Sky Sport 2 HD (Wien)Dienstag, 23.10.:ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 3 HD (Basel und Wien in der Konferenz)und Sky Austria HD/Sky Sport 4 HD (Wien)Mittwoch, 24.10.:ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 3 HD (Basel und Wien in der Konferenz)und Sky Austria HD (Wien)Donnerstag, 25.10.:ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD (Basel und Wien in der Konferenz)und Sky Austria HD (Wien)Freitag, 26.10.:ab 13.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD (Basel und Wien in der Konferenz)und Sky Austria HD/Sky Sport 2 HD (Wien)Samstag, 27.10.:ab 14.00 Uhr die Halbfinals in Wien auf Sky Sport 1 HDab 14.30 Uhr die Halbfinals in Basel auf Sky Sport 2 HDSonntag, 28.10.:ab 14.00 Uhr das Finale in Wien auf Sky Sport 1 HD (dasDoppel-Finale in Wien bereits ab 11.45 Uhr live)ab 15.00 Uhr das Finale in Basel auf Sky Sport 2 HDMontag, 29.10.:ab 21.30 Uhr: die Highlights aus Basel und Wien auf Sky Sport NewsHDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell