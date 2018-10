Fällt der Kredit, kann der Schummeldiesel zurück zum Händler / Der Widerruf des Kreditvertrages als lukrative Rückgabe-Chance

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Fahrverbote, Abgasskandal, Wertminderung -viele Eigentümer von Schummeldieseln der Marken Volkswagen, SEAT,Skoda oder auch Audi stellen sich derzeit die Frage, wie sie sichmöglichst kostengünstig von ihrem mangelbehafteten PKW trennenkönnen.Zumal äußerst ungewiss ist, wie sich der Fall Volkswagenweiterentwickelt und welchen Status Dieselfahrzeuge in Zukunft habenwerden.Sehr gute Chancen auf eine wirtschaftlich lukrative Rückgabe desSchummeldiesels haben die Eigentümer, die den PKW-Erwerb über einenKredit finanziert haben. Dr. Thomas Meschede, Fachanwalt für Bank-und Kapitalmarktrecht, und die mzs Rechtsanwälte vertreten inzwischenüber hundert Autokreditnehmer und helfen mit einem juristischenKniff: dem Widerruf des Kreditvertrages."Wir unterstützen den Mandanten dabei, seinen Kreditvertrag zuwiderrufen und bringen dadurch auch den Kaufvertrag über das Auto zuFall - mitunter muss für die Nutzung des Fahrzeuges nicht einmal eineEntschädigung gezahlt werden", erklärt Dr. Thomas Meschede.Wie funktioniert der juristische Kniff?Durch den Widerruf des Kreditvertrages bringt man gleichzeitigauch den Kaufvertrag für den Pkw zum Fall, denn beide Geschäfte sindein so genanntes Verbundgeschäft. Die Folge des Widerrufs einesVerbundgeschäftes ist die gleichzeitige Abwicklung beider Verträge.Das lohnt sich, denn der Darlehensnehmer bekommt seine Zins- undTilgungszahlung sowie seine Anzahlung zurück und kann den PKW an dieBank übertragen. Umstritten ist - heute noch - ob und inwiefern ereine Nutzungsentschädigung für die Nutzung des PKW schuldet. DieGerichte urteilen hier unterschiedlich. "Nicht selten lohnt es sichauch trotz der zu zahlenden Nutzungsentschädigung den Vertrag zuwiderrufen, denn in vielen Fällen endet der Widerruf für denVerbraucher dennoch mit einem finanziellen Plus", betont Dr.Meschede seine Erfahrungswerte.Wirtschaftlich besonders interessant sind Verträge, die ab dem13.06.2014 abgeschlossen wurden. Hier gilt nach einerverbraucherfreundlichen Rechtsansicht eine besonders günstigeRechtslage, bei der der Verbraucher weder Nutzungsersatz für diegefahrenen Kilometer noch Wertersatz für etwaige Schäden am Fahrzeugleisten muss.Für wen ist der Widerruf möglich?Der Widerruf des Kreditvertrages ist immer dann möglich, wenn vonder Bank fehlerhafte Angaben gemacht wurden oder relevante undentscheidende Angaben fehlen - sei es im Kreditvertrag selbst oder inder Widerrufsbelehrung. Der Gesetzgeber hat sich dazu entschieden,dass der Verbraucher für diesen Fall das Recht erhält, denKreditvertrag auf ewig zu widerrufen.Die Chance auf ewigen Widerruf bieten Verträge, die ab Juni 2010geschlossen wurden.Allerdings gilt: Bei noch laufenden Darlehen sind dieErfolgsaussichten eines Widerrufs im Regelfall deutlich höher. "Obein Vertrag widerruflich ist, lässt sich von uns im Regelfall sehrschnell prüfen", bietet Dr. Thomas Meschede an.Welche Banken haben fehlerhafte Kreditverträge?Besonders betroffen ist derzeit die Volkswagen Bank mit ihrenZweigniederlassungen (Audi Bank, SEAT Bank oder Skoda Bank). Hierzuliegen auch schon diverse Urteile vor.Auch betroffen sind allerdings viele weitere Banken - insbesondereauch Banken, die keine Schummeldiesel finanziert haben. Hierzugehören beispielsweise die Santander Bank, die Mercedes Bank, dieFord Bank oder die Renault Bank.Was sind typische Fehler, die einen Widerruf möglich machen?Typische Fehler in Kreditverträgen sind beispielsweise das Fehlenvon Angaben dazu, wann und unter welchen Voraussetzungen derKreditnehmer den Vertrag kündigen darf.Häufig sind auch Fehler im Zusammenhang mit der Darstellung derBerechnung einer Vorfälligkeitsentschädigung im Falle einervorzeitigen Ablöse des Darlehens oder auch widersprüchliche Angabenzu einer möglichen Wertersatzpflicht des Darlehensnehmers. In einerVielzahl von gerichtlichen Entscheidungen ist beispielweise dieVW-Bank wegen derartiger Fehler inzwischen dazu verurteilt worden denKreditvertrag rückabzuwickeln."Aus unserer langjährigen Tätigkeit in diesem Bereich wissen wir,dass nicht nur die Volkswagen Bank, sondern auch viele andere Bankenbetroffen sind und teilweise sehr gravierende Fehler in ihrenKreditverträgen gemacht haben", weiß Dr. Meschede.Wann zahlt die Rechtsschutzversicherung?Die Kostenübernahme einer anwaltlichen Unterstützung durch dieVerkehrs-Rechtsschutzversicherung ist bei Altverträgen meistunproblematisch. Original-Content von: mzs Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell