"Es ist eine Kunst, sich auszuziehen aber nicht zu viel zu zeigen..." Schauspielerin Franziska Breite über ihre Rolle als Erbin und Tänzerin in der SAT.1-Daily-Soap "Alles oder Nichts" ab 22. Oktober (FOTO)

21. Oktober 2018: "Naiv, liebevoll und kreativ" - so beschreibtDarstellerin Franziska Breite ihre Rolle der Anja in der neuenSAT.1-Daily-Soap "Alles oder Nichts". Eine Stripperin! Als Neu-Erbinsteht die Tänzerin plötzlich vor einem Millionenvermögen, wasbesonders ihren Freund Rocko (Marc Barthel) freut. Gemeinsamkeitenmit ihrer Figur sieht Franziska Breite wenig. Lediglich in einemPunkt sind sich ihr Serien-Ich und sie einig. "Anja liebt Kinder, siewünscht sich ein Baby - ich kann mir auch vorstellen, irgendwann eineFamilie zu gründen", erklärt die Newcomerin. Das komplette Interviewmit Franziska Breite zu ihrer neuen Rolle und der Daily-Soap "Allesoder Nichts" finden Sie unter:http://presse.sat1.de/AllesOderNichts/Interviews.SAT.1 zeigt "Alles oder Nichts" ab 22. Oktober 2018, montags bisfreitags, um 18:30 Uhr.