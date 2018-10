Das Erste / Handball-WM 2019 und Handball-EM 2024 in Deutschland live im Ersten und im ZDF / ARD und ZDF erwerben Übertragungsrechte an IHF-WMs und EHF-EMs bis 2025

München (ots) - Das Erste und das ZDF berichten live von denSpielen der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2019 undder Handball-EM 2024 vor heimischer Kulisse. SportA, die gemeinsameSportrechte-Agentur von ARD und ZDF, konnte sich mit denRechtehaltern Lagardère Sports für die WM und Infront für die EM übereine entsprechende Vereinbarung verständigen. Die Vereinbarung zur WMumfasst neben der im Januar beginnenden WM in Dänemark undDeutschland auch die IHF Handball-Weltmeisterschaften 2021, 2023 und2025. Zusätzlich zur EHF Handball-Europameisterschaft 2024 inDeutschland wurden auch die Rechte an der EM 2020 und 2022 erworben.ARD-Vorsitzender und -Sportrechte-Intendant Ulrich Wilhelm: "Wirfreuen uns sehr, dass die Handball-Weltmeisterschaften den Weg zurückins frei empfangbare Fernsehen gefunden haben und wir auch weiterhinüber die Handball-Europameisterschaften live, kompetent und umfassendberichten können. Das gilt besonders für die Handball-Heim-WM 2019und die Heim-EM 2024, die wir beide zu einem herausragenden Ereignisfür die deutschen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer machenwollen."ZDF-Intendant Thomas Bellut: "Handball ist eine großartigeMannschaftssportart. Viele von uns erinnern sich noch bestens an das'Wintermärchen', die Heim-WM 2007, als Deutschlands Handballer imeigenen Land Weltmeister wurden und auch die großartigen Momente mitdem Gewinn der Europameisterschaft 2016. Wir freuen uns, die Spieleder deutschen Nationalmannschaft bei der kommenden WM in Dänemark undDeutschland live übertragen zu können und bis 2025 durch dieÜbertragungen der Endturniere von Welt- und Europameisterschaftenauch Kontinuität in der Berichterstattung zu ermöglichen."Das Eröffnungsspiel der IHF Handball-WM 2019, Deutschland - Korea,am Donnerstag, 10. Januar 2019, in Berlin (Anwurf 18:15 Uhr) zeigtdas ZDF live, ebenso wie die Begegnungen Deutschland - Brasilien amSamstag, 12. Januar 2019 (Anwurf 18:15 Uhr), und Deutschland gegenFrankreich am Dienstag, 15. Januar 2019 (Anwurf 20:30 Uhr). Das Ersteüberträgt live die Partie Deutschland - Russland am Montag, 14.Januar 2019 (Anwurf 18:00 Uhr), sowie das letzte Gruppenspiel desdeutschen Handball-Nationalteams gegen Serbien am Donnerstag, 17.Januar 2019 (Anwurf 18:00 Uhr). Ein mögliches deutsches Halbfinalewäre live im Ersten zu sehen, ein Finale der Handball-WM mitDeutschland am Sonntag, 27. Januar 2019, live im ZDF.Neben der Live-Übertragung der deutschen Spiele umfassen dieVereinbarungen auch die Berichterstattung von allen weiteren Spielender Handball-Welt- und Europameisterschaften der Männer. Darüberhinaus ist bei allen WMs und EMs eine umfassendeHörfunkberichterstattung gesichert. Die Wirksamkeit beiderVereinbarungen steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der beiARD und ZDF zuständigen Gremien.Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel. 089/5900- 23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell