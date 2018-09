München (ots) - Moderation: Thomas BaumannIm Interview: Markus Söder, Bayerischer MinisterpräsidentNoch im August betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer imARD-Sommerinterview, dass er fest an die absolute Mehrheit der CSUbei der bayerischen Landtagswahl im Oktober glaube. SeinParteikollege und Bayerischer Ministerpräsident, Markus Söder, gerätderweil weiter unter Druck. Zwischen Debatten um die Rückführung vonFlüchtlingen und dem Streit um das Familiengeld kämpft Söder umWählerstimmen. Seit Wochen befindet sich die Partei im Sinkflug: Dieaktuellen Zustimmungswerte für die CSU liegen deutlich unter 40Prozent. Die angestrebte absolute Mehrheit scheint in weite Fernegerückt.Der 15-minütige "Bericht vom Parteitag" analysiert den Zustand derCSU. Wie steht es um den innerparteilichen Zusammenhalt der vonMachtkämpfen erschöpften Partei? Wie stellt sich die CSU inhaltlichauf? Was sind ihre zentralen Programmpunkte, wo liegen ihre Werte?Und welcher politische Partner könnte für eine mögliche Koalition inFrage kommen?Nach Abschluss des Parteitags sendet Das Erste am Samstag, 15.September 2018, um 23:40 Uhr den "Bericht vom Parteitag der CSU". AlsGesprächsgast stellt sich der Bayerische Ministerpräsident MarkusSöder den Fragen von Moderator Thomas Baumann, stellvertretenderStudioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wirdim ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörigeZuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Iris MarxPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell