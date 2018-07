Endlich wieder schlecht - SchleFaZ geht am 3. August in die Sommerstaffel (FOTO)

München (ots) -Bald hat der Freitagabend wieder seinen schrulligen Sinnzurückerstanden, denn SchleFaZ startet in die diesjährigeSommerstaffel. Die Könige des schaurig-schönen Scheißfilms - OliverKalkofe und Peter Rütten, sind zurück mit einem filmischen Feuerwerkdas seinesgleichen sucht.Ab Freitag, den 3. August gibt es endlich wieder "dieschlechtesten Filme aller Zeiten" im Late Prime-Slot exklusiv aufTELE 5.Zum Staffelauftakt knöpfen sich die beiden Trashfilm-KoryphäenKalkofe und Rütten mit KING KONG vs. GODZILLA die berühmtestenMonster der Filmgeschichte vor.Den ersten SchleFaZ "King Kong vs. Godzilla" gibt es vorab zurPresseansicht in voller Länge in der TELE 5 Presselounge.SchleFaZ-Sommerstaffel Line up:03.08.2018 SchleFaZ: King Kong vs. Godzilla, 22.10 Uhr10.08.2018 SchleFaZ: Strippers vs. Werewolwes, 22.05 Uhr17.08.2018 SchleFaZ: Slugs, 23 Uhr24.08.2018 SchleFaZ: Die Todesgöttin des Liebescamps, 22.50 Uhr31.08.2018 SchleFaZ: Atomic Shark, 22 Uhr07.09.2018 SchleFaZ: Die Insel der Ungeheuer, 22.10 Uhr14.09.2018 SchleFaZ: Sorceress - Die Mächte des Lichts, 22.10 Uhr21.09.2018 SchleFaZ: Cowboys vs. Dinosaurs, 22.05 Uhr"SchleFaZ: Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eineProduktion von fairworks (www.fairworks.de) und Kalk TV im Auftragvon TELE 5. Mehr Infos zu SchleFaZ finden Sie unter www.schlefaz.de.Pressekontakt:TELE 5Leiter KommunikationNico WirtzTel.: +49 (89) 649568-176nico.wirtz@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell