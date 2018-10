E-Sport-Premiere von dpa: Kooperation mit der Hamburger Morgenpost zur ESL One Hamburg (FOTO)

Berlin (ots) -Deutschlands größte Nachrichtenagentur dpa und die HamburgerMorgenpost berichten gemeinsam über das E-Sport-Großevent ESL OneHamburg, das am kommenden Wochenende voraussichtlich mehr als 20.000Zuschauer anlocken wird. Vom 26. bis 28. Oktober treffen zwölf derweltbesten Dota-2-Teams in der Hansestadt aufeinander. Die HamburgerMorgenpost, die zur DuMont Mediengruppe gehört, steigt mitUnterstützung der dpa heute in die multimediale Berichterstattungrund um das Turnier ein."Wir freuen uns, gemeinsam mit dpa dieses Highlight zu begleiten.E-Sport fasziniert und aktiviert mittlerweile weltweit Millionen vonGamern und Zuschauern", sagt Mopo-Chefredakteur Frank Niggemeier:"Wir wollen unseren Lesern diese Sportart näher bringen und neueZielgruppen erreichen. Deshalb berichten wir umfassend über alleunsere Kanäle hinweg in Online, Print und Social Media", so FrankNiggemeier weiter.Neben Vorberichten im Blatt und im Netz wird ein von dpabereitgestelltes Liveblog am Turnier-Wochenende das Zentrum derBerichterstattung bilden. Ergebnisse, Berichte, Fotos sowieVideo-Interviews mit Spielern und Fans direkt aus der Arena machendas Großevent für die Leser transparent. Ausgewiesene Dota-2-Expertenunterstützen Mopo und dpa an allen drei Turniertagen.Seit Anfang 2018 beschäftigt sich bei dpa eine interdisziplinäreArbeitsgruppe mit dem Aufbau der E-Sport-Berichterstattung.E-Sport-Fans und dpa-Kunden wurden befragt, externe Experteneingebunden und Machbarkeitsstudien durchgeführt. "Wir machen die Türjetzt weit auf und öffnen unseren Kunden einen viel versprechendenZugang zum E-Sport. dpa nimmt bei diesem Thema die Funktion einesjournalistischen Brückenbauers ein", sagt Frank Rumpf,Geschäftsführer der Digitaltochter dpa-infocom.Aktuell liefert dpa einen neu konzipierten E-Sport-Newsfeed aus,der bis Februar 2019 kostenfrei getestet werden kann. Auf diese Weisekönnen die Redaktionen wertvolle Erfahrungen hinsichtlichNutzerinteresse und Reichweite sammeln. Immer mehr Medien stellensich darauf ein, dass E-Sport einen festen Bestandteil dernachrichtlichen Vollberichterstattung bildet.Weitere Informationen zur E-Sport-Berichterstattung der dpa:http://dpaq.de/I0c22Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell