Unterföhring (ots) -Ärger im Küchen-Paradies: Bei Team Poletto sieht zunächst alles nacheinem Heimspiel für Kandidatin Christina (27, Kitzbühel) aus in derzweiten Folge von "The Taste" (Mittwoch, 24. Oktober, 20:15 Uhr,SAT.1). Sie kennt die Vorlieben des Gastjurors Christian Bau genau... so denkt sie zumindest: "Ich kann mich da halt ganz gutreinversetzen. Er mag es gerne, wenn's scharf ist, spicy und gutgewürzt." Doch sie hat die Rechnung ohne Cornelia Poletto gemacht.Die teilt der sichtlich verblüfften Christina unverblümt mit: "Es istversalzen! Du schmeckst überhaupt nichts außer Salz!" Doch die lässtsich die Butter nicht so einfach vom Brot nehmen und kontert: "Alsoich glaube, das passt." Kann die Kandidatin ihren Teamcoach doch nochüberzeugen? Cornelia Poletto macht jedenfalls klar, wer bei "TheTaste" am längeren Löffel sitzt: "Ich hoffe, dass sie irgendwannversteht, dass sie sich ein bisschen zurücknehmen muss und auf michhören, wenn ich sage, dass es zu salzig ist."Auch mit Kandidatin Martina hängt der Küchen-Segen schief im TeamPoletto. Die 29-jährige Profiköchin aus Steindorf fühlt sichbevormundet: "Der Löffel basiert jetzt auf der Idee von Cornelia. Undich versuche, das jetzt einfach nur so zu machen, dass sie zufriedenist." Kann die Hamburger Spitzenköchin die Harmonie in Team rotwiederherstellen? Oder eskaliert die Situation der geballtenFrauen-Koch-Power am "The Taste"-Herd?Und so starten die Teams in die dritte Folge von "The Taste" amMittwoch, 24. Oktober, um 20:15 Uhr, in SAT.1:Team Rot - Cornelia Poletto: Christina (27, Kitzbühel / Österreich),Martina (29, Steindorf / Österreich), Vanessa (24, Fellbach),Gianluca (24, Enger), Miriam (25, Düsseldorf)Team Gelb - Alexander Herrmann: Christoph (25, Weißenstadt), Fabian(33, Hamburg), Franz Josef (42, Berlin), Melanie (32, Viechtach),Pascha (35, Königswinter)Team Blau - Frank Rosin: Fritz (31, Würzburg), Semi (41, Hattingen),Kim (26, Aachen), Mike (42, Viersen)Team Grün - Roland Trettl: Eva (28, Bad Kötzting), Gary (56,Amsterdam), Gerald (29, Hattingen), Jörg (41, Nürnberg)Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unterhttp://presse.sat1.de/the_taste_6. Moderiert wird Deutschlands größteKochshow von Christine Henning.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 / 9507-1127E-Mail: Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel.: +49 89 / 9507-1191E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell