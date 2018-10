Donaueschinger Musiktage 2018: Gegenwartsmusik und Gegenwart (FOTO)

Donaueschinger (ots) -22 Uraufführungen in vier Tagen / 25 Jahre Klangkunst inDonaueschingen / Preis des SWR Symphonieorchesters geht an dieschwedische Komponistin Malin BangDie Donaueschinger Musiktage 2018 endeten am Sonntag (21. Oktober)mit einem Konzert des SWR Symphonieorchesters und neuen Werken vonJanis Petraskevics, Hermann Meier und Benedict Mason. Rund 10.000Besucherinnen und Besucher erlebten von 18. bis 21. Oktober 22Uraufführungen und fünf Klanginstallationen. "Mensch und Maschine","Historische Instrumente in der Neuen Musik" und "Macht undManipulation" waren dabei nur einige der Themen des Festivals.Bei den Donaueschinger Musiktagen wurden Stücke von neunKomponistinnen und 17 Komponisten aus 18 Ländern aufgeführt. AlleUraufführungen des Festivals waren Kompositionsaufträge desSüdwestrundfunks (SWR). Zu den Veranstaltungen der Musiktage kamenBesucherinnen und Besucher aus Deutschland, zehn weitereneuropäischen Ländern sowie aus Übersee.Namhafte Komponistinnen, Komponisten und Ensembles Zu deninternational renommierten Ensembles, die das diesjährige Festivalprägten, zählten unter anderem das Cikada Ensemble, IRCAM (Paris),Klangforum Wien, Ensemble Modern, ensemble mosaik, SWRExperimentalstudio, SWR Vokalensemble und die Neuen VocalsolistenStuttgart. Besonders große Resonanz beim Publikum fanden unteranderem Malin Bangs "splinters of ebullient rebellion" beimEröffnungskonzert, Georges Aperghisʼ 60-minütiges "ThinkingThings" für vier Performer und robotische Erweiterungen sowie EnnoPoppes "Rundfunk" für neun Synthesizer. Isabel Mundry setzte sich inihren Werken mit Fragen der Gegenwart auseinander wie dem Attentatvon München im Sommer 2016 oder der Situation von Flüchtlingen inDeutschland. Begleitet wurden die Musiktage von zahlreichenKomponistengesprächen und einer Podiumsdiskussion über die Bedeutungvon Beziehungen im Musikleben.25 Jahre Klangkunst in DonaueschingenSeit 1993 ist die Klangkunst fester Bestandteil der DonaueschingerMusiktage. Mit Klangskulpturen und Installationen waren die Musiktagein diesem Jahr an so ungewöhnlichen Orten wie der Alten Molkerei, demFischhaus im Schlosspark und im Gewölbekeller der Alten Hofbibliothekpräsent."Gegenentwürfe zu unserem beschädigten Alltag" Björn Gottstein,Leiter der Donaueschinger Musiktage: "So lange Komponisten mit einerderartigen Fülle an Klangideen, an Konzepten, Themen und Formenaufwarten, müssen wir uns um die Neue Musik keine Sorgen machen. ImGegenteil, ich habe das Gefühl, dass uns die vielen gelungenen undwirklich triftigen Werke dieses Jahrgangs darin versichern, dass dieNeue Musik uns weiterhin wichtige Anregungen und Gegenentwürfe zuunserem beschädigten Alltag geben kann."Malin Bang mit Orchesterpreis ausgezeichnet Der Preis des SWRSymphonieorchesters bei den Donaueschinger Musiktagen 2018 geht an"Splinters of ebullient rebellion" der schwedischen Komponistin MalinBang (44).Die Jury in ihrer Begründung: "Ein Werk, das mit einem großenSpektrum an Klangmöglichkeiten aufwartet. Ein einzigerdramaturgischer Spannungsbogen hat immer wieder überraschendeEinzelmomente. Geräusch-Attacken und nostalgische Melodiereste stehenim Dienst derselben Idee. Die Rolle der Orchestermusiker wird dabei(und auch das gehört nach Donaueschingen) neu definiert, beginnendbeim Einzelnen und dann in seinen Möglichkeiten als und in derGruppe. Die Wirkung geht vom scheinbar harmlos Einfachen aus undfasziniert gerade dadurch - der einzelne Sprung über den gewohntenKlang-"Schatten" entfaltet kollektive Kraft. Das Werk ist damit inKomposition und Aussage frisch, gegenwärtig und womöglichausbaufähig."Mit der Auszeichnung verpflichtet sich das Orchester, sich fürweitere Aufführungen des prämierten Werkes einzusetzen."Begeisterung für die Avantgarde" Gerold Hug, ProgrammdirektorKultur des SWR: "Jedes Jahr beeindruckt es mich, wie lebendig dieSzene der Neuen Musik ist und wie viele junge Menschen sich bei denDonaueschinger Musiktagen für die Avantgarde begeistern. Für den SWRist es Aufgabe und Privileg, mit seinen Ensembles Spitzenkultur zuermöglichen und kulturelle Höhepunkte, wie sie sich hier inDonaueschingen ereignen, mit seinen Programmen in die Welt zusenden.""Besucher aus der ganzen Welt" Oberbürgermeister Erik Pauly: "DieDonaueschinger Musiktage und die Donauquellstadt sind untrennbarmiteinander verbunden. Aus einer höfischen Musiktradition und demengagierten Musikdirektor Heinrich Burkard, der 1921 ein kleinesMusikfest ins Leben rief, entwickelte sich ein absolut einzigartigesFestival, das heute der Leuchtturm der Neuen Musik ist und Besucheraus der ganzen Welt anzieht. Undenkbar jedoch wäre der Erfolg derDonaueschinger Musiktage ohne die reibungslose Zusammenarbeit vonSüdwestrundfunk, der Stadt Donaueschingen und der zahlreichen Firmenvor Ort, die zuverlässig mit dafür sorgen, dass die vielenkünstlerischen Ideen binnen kürzester Zeit realisiert werden."Die Donaueschinger Musiktage im Hörfunk, Fernsehen und InternetNeben dem Eröffnungskonzert zeigte SWRClassic.de, das Webportal fürdie Orchester, Ensembles und Festivals des SWR, auch die Aufführungdes neuen Werks von Georges Aperghis als Live-Videostream. BeideKonzerte sind dort nun als Video on Demand zu sehen. Das KulturradioSWR2 sendete 15 Uraufführungen live und wird alle Konzerte alsMitschnitt ausstrahlen. "Kunscht!", das SWR Kulturmagazin, berichtetam 25. Oktober, um 22:45 Uhr im SWR Fernsehen über die DonaueschingerMusiktage 2018.Ausblick: die Donaueschinger Musiktage 2019 Die DonaueschingerMusiktage 2019 finden von 17. bis 20. Oktober statt. Auf dem Programmstehen dann neue Orchesterwerke von Saed Haddad, Michael Pelzel,Gérard Pesson, Eva Reiter, Matthew Shlomowitz, Simon Steen-Andersenund Lidia Zielinska. Neben dem SWR Symphonieorchester, dem SWRExperimentalstudio und dem SWR Vokalensemble ist 2019 auch die SWRBig Band zu Gast. Außerdem sind das Ensemble Intercontemporain, dasKlangforum Wien, das Phace Ensemble und das Ensemble Resonanz zuerleben. Kompositionsaufträge ergingen außerdem an Mark Andre,Ragnild Berstad, Johannes Boris Borowski, Beat Furrer,Herbordt/Mohren, Gordon Kampe, Bernhard Leitner, Nicole Lizée,Alberto Posadas, Kirsten Reese, François Sarhan, Sote und Jan St.Werner.Die Kulturstiftung des Bundes fördert die Donaueschinger Musiktageim Rahmen ihrer Spitzenförderung. Die Kulturstiftung des Bundes fördert die Donaueschinger Musiktageim Rahmen ihrer Spitzenförderung. Weitere Förderer sind das LandBaden-Württemberg, die Ernst von Siemens Musikstiftung, die StadtDonaueschingen und der Südwestrundfunk.Weitere Informationen unter www.SWR.de/kommunikation undwww.SWRClassic.de. Videos, Bilder, Texte und Ausschnitte von Proben,Konzerten und Performances unter www.SWR.de/donaueschingen.