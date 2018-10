Diesel-Abgase: Lindner fordert Vorgaben für Schadstoffmessung

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um drohende Diesel-Abgase fordert FDP-Chef Christian Lindner bundesweit einheitliche Vorgaben für die Messung von Luftschadstoffen.



"In Europa und auch innerhalb Deutschlands misst doch jeder nach Gusto", sagte Lindner am Mittwoch in Berlin. "Ist doch klar: Drei Meter Abstand von der Straße und ein Meter Höhe des Sensors oder zwanzig Meter Abstand, fünf Meter Höhe, gibt andere Messergebnisse - selbst bei gleicher Luftqualität."

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) müsse deshalb umgehend eine "für alle Kommunen und Länder verbindliche Messmethode" festlegen. "Bevor an den Grenzwerten geschraubt wird, bevor Milliarden ausgegeben werden, bevor der Alltag der Menschen durch Fahrverbote beschwert wird, brauchen wir zunächst einmal Klarheit."/hrz/DP/jha