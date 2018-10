Deutsche Unterstützung für den Stabilitätsanker des Nahen Ostens

Frankfurt am Main (ots) -- 86 Mio. Euro ungebundener Finanzkredit für Reformen imKönigreich Jordanien- Deutsch-jordanische Regierungsverhandlungen: 237 Mio. Euro fürSchulen, Wasser und syrische FlüchtlingeDie KfW hat heute mit dem Königreich Jordanien im Auftrag desBundesministeriums für Finanzen (BMF) einen Vertrag für einenungebundenen Finanzkredit in Höhe von 86 Mio. EUR unterzeichnet. DieMittel sollen bei der Umsetzung einer breit angelegtenStrukturreform-Agenda zur Steigerung des Wirtschafts- undBeschäftigungswachstums eingesetzt werden. Den ungebundenenFinanzkredit hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel während einesBesuchs in Jordanien im Juni 2018 zugesagt. Mit diesen Mittelnunterstützt Deutschland Jordanien bei den vom InternationalenWährungsfonds (IWF) geforderten Reformbemühungen zur Stabilisierungseiner gesamtwirtschaftlichen Situation."Mit Jordanien verbindet uns eine langjährige, vertrauensvolleZusammenarbeit - die Zusage des ungebundenen Finanzkredits durch dieBundesregierung zur Flankierung der Maßnahmen des IWF unterstreichtdas Vertrauen in die Reformbemühungen unserer jordanischen Partner",sagte Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfWBankengruppe.Im Rahmen der deutsch-jordanischen Regierungsverhandlungen hat dasBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungweitere 237 Mio. EUR zugesagt. Mit diesen BMZ-Mitteln werden über dieKfW Programme in den Bereichen Wasser/Abwasser, Bildung,Beschäftigungsförderung sowie Energie gefördert. Maßnahmen zurStabilisierung und Konfliktprävention im Flüchtlingskontext - zumBeispiel im Flüchtlingslager Zaatari - sind in diese sektoralenAnsätze eingebettet.Das aktuelle Portfolio der Finanziellen Zusammenarbeit mitJordanien umfasst ca. 850 Mio. EUR. Ein erster Vertrag zwischen demKönigreich und Deutschland wurde bereits 1961 abgeschlossen.Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbankfinden Sie unter: www.kfw-entwicklungsbank.dePressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell