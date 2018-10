Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Mainz (ots) - Verwaltungsgericht Mainz gibt Klage für "SaubereLuft" der Deutschen Umwelthilfe statt - Luftreinhalteplan muss biszum 1. April 2019 geändert werden und Diesel-Fahrverbote zurEinhaltung des Grenzwertes zum 1. September 2019 enthaltenDas Verwaltungsgericht Mainz hat heute über die Klage derDeutschen Umwelthilfe (DUH) für "Saubere Luft" in derLandeshauptstadt von Rheinland-Pfalz verhandelt (VG 3 K 988/16.MZ).Das Gericht hat entschieden, dass die Stadt den für Mainz geltendenLuftreinhalteplan spätestens zum 1. April 2019 fortschreiben muss.Darin müssen alle Maßnahmen enthalten sein, mit denen der Grenzwertfür die Stickstoffdioxidkonzentration im Jahresmittel 2019 sichereingehalten wird. Dies umfasst insbesondere Diesel-Fahrverbote, diemit einem Wirksamwerden zum 1. September 2019 in den Plan aufzunehmensind. Der Luftgrenzwert für das Dieselabgasgift Stickstoffdioxid(NO2), der seit dem Jahr 2010 verbindlich gilt, ist schnellstmöglicheinzuhalten. Dabei geht es um eine Grenzwerteinhaltung im gesamtenStadtgebiet. Die Vorsitzende Richterin zeigte im Verfahren wenigVerständnis für die seit acht Jahren anhaltendeGrenzwertüberschreitung. Sie machte klar, dass weitere Verzögerungenoder Unsicherheiten, die mit anderen Maßnahmen verbunden seinkönnten, nicht hinnehmbar seien.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Die heutigeachte Entscheidung eines Gerichts in Deutschland in Folge zurEinführung von Diesel-Fahrverboten in einer deutschen Stadt zeigtüberdeutlich das Scheitern der Dieselpolitik der Bundesregierung. DasGericht machte in der mündlichen Verhandlung deutlich, dass es keinenmessbaren Effekt des am 1. Oktober 2018 vorgestellten Diesel-Plansder Bundeskanzlerin auf die Luftqualität sieht. Dieser gerichtlichenBewertung kann ich nur zustimmen."Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in dem Verfahren vertritt,sagt: "Mainz hat nicht nur ein Dieselproblem in Bahnhofsnähe.Vielmehr zeigen Messungen des Landesumweltsamts, dass dieStickstoffdioxidwerte in allen größeren innenstädtischen Straßen inMainz überschritten sind. Die Stadt Mainz hat im Verfahrenvorgetragen, dass dagegen nur eine Dieselfahrverbotszone hilft.Sperrungen einzelner Straßen führen nur zu Ausweichverkehren inWohnstraßen. Das nun durch die Stadt zu erstellendeFahrverbotskonzept wird daher eine Fahrverbotszone aufnehmen müssen,um neue Belastungen zu vermeiden."Dr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte, ergänzt:"Alle Bürgerinnen und Bürger von Mainz haben einen Anspruch auf'Saubere Luft'. Nicht nur an der Messstelle Parcusstraße muss derLuftreinhaltegrenzwert von 40 µg NO2/m³ im Jahresmittel eingehaltenwerden, sondern im gesamten Stadtgebiet. Die Bundesregierung lässtdie betroffenen Autofahrer im Dieseldunst stehen, wenn sie diedringend notwendige Hardwarenachrüstung aller betroffener Euro 5 undEuro 6 Diesel- Pkw weiterhin verweigert."Hintergrund:Die DUH hatte im Oktober 2016 die seit 2013 ruhende Klage gegendas Land Rheinland-Pfalz für "Saubere Luft" in Mainzwiederaufgenommen (VG 3 K 988/16.MZ).Die offizielle Messstelle an der Parcusstraße zeigte im Jahr 2017mit 48 µg/m³ eine deutliche Überschreitung des erlaubtenStickstoffdioxid (NO2)-Jahresmittelwerts von 40 µg/m³ an. Zahlreicheweitere amtliche Messungen ermittelten an der Binger Straße einenWert von 59 µg NO2/m³, an der Rheinallee einen Wert von 58 µg NO2/m³und dem Neubrunnenplatz einen Wert von 53 µg NO2/m³.NO2 ist gesundheitsschädigend. Die Europäische Umweltagentur EEAhat im Herbst 2017 die gesundheitlichen Folgen der NO2-Verschmutzungmit jährlich 12.860 vorzeitigen Todesfällen allein in Deutschlandbeziffert.Diesel-Fahrverbote sind zur kurzfristigen Einhaltung desNO2-Grenzwertes die einzige Option und laut Urteil desBundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 27. Februar 2018 rechtmäßigund notwendig.Schmutzige Diesel-Pkw tragen wesentlich zu mehr als 800.000jährlichen Neuerkrankungen an Diabetes und Asthma sowie knapp 13.000vorzeitigen Todesfällen bei, verursacht durch die anhaltendeBelastung der Atemluft mit dem Dieselgift NO2. Das Umweltbundesamthatte mit einer neuen Studie über die Gesundheitsfolgen desDieselabgasgiftes NO2 verdeutlicht, dass bereits bei Konzentrationendeutlich unterhalb des Grenzwertes mit 437.000 Neuerkrankungen anDiabetes Mellitus und 439.000 Asthmaerkrankungen zu rechnen ist.Derzeit führt die DUH Klageverfahren für "Saubere Luft" in 29Städten. Klagen für "Saubere Luft" in Bielefeld, Hagen, Freiburg,Oberhausen und Wuppertal wird die DUH im November einreichen. Damitklagt die DUH dann in insgesamt 34 Städten. Bis Ende 2018 sind nochfür sechs Städte Verhandlungen für "Saubere Luft" terminiert (VG Kölnzu Bonn und Köln am 8.11., VG Gelsenkirchen zu Gelsenkirchen undEssen am 15.11., VG Wiesbaden zu Darmstadt am 21.11. und VG Wiesbadenzu Wiesbaden am 19.12.2018).Links:- Zu den aktuellen Ergebnissen der Messaktion "Decke auf wo, Atmenkrank macht": https://www.duh.de/abgasalarm/- Hintergrundpapier "Klagen für Saubere Luft":https://www.duh.de/projekte/right-to-clean-air/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Kanzlei Geulen & Klinger, Berlin0171 2435458, klinger@geulen.comDr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte0157 71592163, axel.friedrich.berlin@gmail.comDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell