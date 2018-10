Deutsche Rheuma-Liga zeichnet Focus-Beitrag und Deutschlandfunk-Feature mit Herta-Seebaß-Medienpreis 2018 aus

Bonn (ots) - Die Deutsche Rheuma-Liga zeichnet StephanieKowalewski (Deutschlandfunk Kultur) und Ulrich Kraft (FocusGesundheit) am 9. November 2018 in Berlin mit demHerta-Seebaß-Medienpreis aus. Dazu hat sich die neunköpfige Jury,bestehend aus Journalisten, Medizinern, Betroffenen undVerbandsmitgliedern, im September 2018 entschieden. "Das Thema'Rheuma - rechtzeitig reagieren' haben beide Autoren sehranschaulich, fachlich richtig und leserorientiert dargestellt. DieJury war sehr beeindruckt und genau deswegen sind in diesem Jahrsogar zwei Gewinner ausgewählt worden, die sich das Preisgeld von5.000 Euro teilen", erklärte Marion Rink, Vizepräsidentin derDeutschen Rheuma-Liga und Jurymitglied beim Herta-Seebaß-Medienpreis.Mehr Aufmerksamkeit für Früherkennung bei RheumaInsgesamt haben 17 Journalistinnen und Journalisten aus denSparten Print, Hörfunk, TV und Online ihre Beiträge eingereicht."Unser Ziel ist es, mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf dieFrüherkennung bei Rheuma zu lenken. Erst im Sommer 2018 haben wir unsdeshalb zum Beispiel dafür eingesetzt, dass in Deutschland mehrinternistische Lehrstühle für Rheumatologie eingerichtet werden. Dennder akute Rheumatologen-Mangel in Deutschland ist ein Grund für dieverspätete Diagnose und eine verzögerte Einleitung der Therapie",sagte Rotraut Schmale-Grede, Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga.Herta-Seebaß-MedienpreisDer Herta-Seebaß-Medienpreis wird am 9. November 2018 zum zehntenMal verliehen. Ab 18 Uhr feiert die Deutsche Rheuma-Liga die Gewinnermit rund 150 Gästen im Victor´s Residenz-Hotel in Berlin. Mit demMedienpreis gedenkt der Verband auch Herta Seebaß, seiner 2003verstorbenen Ehrenpräsidentin. Stifter des Preisgeldes und Sponsorder Veranstaltung ist Pfizer Deutschland GmbH.Deutsche Rheuma-LigaDie größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitsweseninformiert und berät Betroffene unabhängig und frei von kommerziellenInteressen, bietet praktische Hilfen und unterstütztForschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen. Der Verband mitrund 300.000 Mitgliedern tritt für die Interessen rheumakrankerMenschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein.HintergrundinformationenErklärfilm "Rechtzeitig reagieren!"https://www.youtube.com/watch?v=sECwvIDk_esInfografik zum Thema Rheuma gibt es unter:https://www.rheuma-liga.de/welt-rheuma-tag/Ansprechpartnerin:Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.Annette Schiffer | Leiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMaxilimianstraße 1453111 BonnTel.: 0228 - 766 06-11E-Mail: schiffer@rheuma-liga.deTwitter: https://twitter.com/DtRheumaLigaOriginal-Content von: Deutsche Rheuma Liga Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuell