Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch im Kurs gestiegen.



Händler nannten die wechselhafte Aktienmarktstimmung und schwache Konjunkturdaten als Grund. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,19 Prozent auf 159,96 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,40 Prozent. Italienische Anleihen verbuchten ebenfalls Gewinne.

Unterstützung erhielten als sicher geltende Anlagen durch enttäuschende Wirtschaftsdaten. Die vom Institut Markit erhobenen Einkaufsmanagerindizes gingen insbesondere in Deutschland deutlich zurück. Der Indikator für die gesamte Eurozone fiel auf ein Zweijahrestief. Damit setzt sich der zum Jahresstart begonnene Sinkflug nach einer kurzen Phase der Stabilisierung fort. Die Markit-Indizes weisen einen recht hohen Gleichlauf mit der tatsächlichen Wirtschaftsleistung auf.

Im Nachmittagshandel veröffentlicht Markit seine Indizes auch in den USA. Sie werden am Markt aber weniger stark beachtet als die europäischen Daten. In den Vereinigten Staaten ist die Relevanz des ISM-Einkaufsmanagerindex größer. Daneben treten einige Mitglieder der US-Notenbank Federal Reserve mit Redebeiträgen an die Öffentlichkeit. Am Abend veröffentlicht die Fed ihren Konjunkturbericht (Beige Book)./bgf/jkr/fba