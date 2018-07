Dax: Gelingt nun endlich der Befreiungsschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die zurückliegende Handelswoche konnte dem Dax (ISIN: DE0008469008) eine leichte Belebung bescheren. Viel Potenzial war natürlich nicht zu erwarten. In meiner jüngsten Betrachtung hatte ich einen Anstieg bis maximal an das 0.76 Retracement (12.910 Punkte) heran prognostiziert. Ganz so hoch hat sich der deutsche Leitindex dann doch nicht gewagt, doch noch ist nicht aller Tage Abend. Grundlegend spielt sich das gesamte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.