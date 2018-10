DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB KÜNDIGT DEN ERWERB DER SAS BANK AN (deutsch)

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB KÜNDIGT DEN ERWERB DER SAS BANK AN

^

DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB / Schlagwort(e):

Vertrag/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB KÜNDIGT DEN ERWERB DER

SAS BANK AN

24.10.2018 / 15:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

STOCKHOLM, SCHWEDEN (24. Oktober 2018) - Stockholm IT Ventures AB

(Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) gibt bekannt, dass

sie die SAS Bank (www.sasrbank.com) für eine Aktien- und Barzahlung erworben

hat. Die auf den Philippinen ansässige Bank gilt als wichtiger Teil der

Pläne von Stockholm IT Ventures für eine digitale Bank.

"Wir sind begeistert, diesen Deal zu machen, da wir glauben, dass es ein

fehlendes Puzzleteil ist, um unsere Zukunftspläne zu vervollständigen",

sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures AB. "Die Übernahme gibt

uns die Möglichkeit, unsere Vision umzusetzen, eine digitale Bank zu werden,

und darüber hinaus liefert sie unserem Unternehmen vom ersten Tag an einen

positiven Erfolgsbeitrag, was für das Management sehr wichtig ist. Die

Philippinen haben eine Tradition, Kleinstkredite zu unterstützen, was gut zu

unseren Bestrebungen passt, Zahlungssysteme zu schaffen, die Menschen

überall stärken."

Die Bedingungen der Transaktion sehen vor, dass der Eigentumsübertrag an der

SAS Bank innerhalb von 30 Tagen stattfinden soll. In der Zwischenzeit wird

Stockholm IT Ventures eine abschliessende Due Diligence durchführen.

Die Bank wurde vor über 50 Jahren gegründet und bietet Stockholm IT Ventures

neben den eigenständigen Geschäftsbereichen, ein solides Compliance- und

Banking-Backoffice, was für die kontinuierliche Entwicklung der

Unternehmensstrategie von entscheidender Bedeutung sein wird.

Die SAS Bank hat auch eine starke Position auf dem ländlichen Markt und

expandiert in der Bereitstellung von Bankdienstleistungen für Einwohner

welche bis anhin keinen Zugang zu einem Bankkonto hatten. Dies ist ein

Bereich, auf den sich Stockholm IT Ventures konzentriert, da schätzungsweise

1,7 Milliarden Erwachsene weltweit ohne Bankkonto sind, aber

Bankdienstleistungen beanspruchen möchten.

Die Verschmelzung digitaler Assets mit traditionellem Bankwesen ist ein

Trend, der weiter zunehmen wird, da digitale Assets aller Art zum zukünftig

zum täglichen Leben gehören werden. Stockholm IT Ventures AB hat

weitreichende Pläne, traditionelle Bankdienstleistungen mit

Blockchain-Technologien zu verknüpfen, was zu niedrigeren Verwaltungskosten

und mehr Transparenz, Liquidität und Verfügbarkeit führt.

Stockholm IT Ventures zahlt EUR 18 Millionen für 94,5% der Anteile an der

Bank. Die Gegenleistung wird mit 126 Millionen Aktien der Stockholm IT

Ventures AB (rechnerischer Aktienkurs: EUR 0,07143 je Aktie) in Höhe von EUR

9 Millionen bezahlt. Weitere EUR 4,5 Millionen werden durch die Übertragung

von EUR 4,5 Millionen Nennwert der von der Netoil Inc. begebenen Anleihen,

die von Stockholm IT Ventures gehalten werden, gezahlt. Die restlichen 4,5

Millionen werden mit einem einjährigen Schuldschein mit einem Zinssatz von

1% p.a. gezahlt oder nach Ermessen des Verkäufers in Aktien von Stockholm IT

Ventures AB umgewandelt. Die 94,5% der Anteile an der Bank werden in zwei

Schritten erworben, zunächst mit Unterstützung von Netoil, gefolgt von einer

Kapitalzuführung von USD 100 Millionen, die vorbehaltlich der Zustimmung der

philippinischen Zentralbank den Besitz weiter erhöht.

Über Stockholm IT Ventures AB

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit

2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel SVAB notiert

ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf saubere und effiziente

kostengünstige Kryptowährung, Produktion und damit verbundene FinTech- und

Blockchain-Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie

www.stockholmit.co. Sie können das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter

und LinkedIn finden. Einzelheiten zum Bytemine (BYTM) Token und White Paper

des Unternehmens finden Sie unter www.bytemine.io.

Medien Kontakt: Stockholm IT Ventures AB, Antony Norman media@stockholmit.co

---------------------------------------------------------------------------

24.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB

Nybrokajen 7

111 48 Stockholm

Schweden

Telefon: +46 10 138 86 44

Fax: +46 85 010 9480

E-Mail: info@stockholmit.co

Internet: www.stockholmit.co

ISIN: SE0006027546

WKN: A116BG

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

737315 24.10.2018

°