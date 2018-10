DGAP-News: MOLOGEN AG präsentierte finale Daten der randomisierten Phase II Studie IMPULSE auf dem ESMO 2018 (deutsch)

MOLOGEN AG präsentierte finale Daten der randomisierten Phase II Studie IMPULSE auf dem ESMO 2018

DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Konferenz

22.10.2018

Berlin, 22. Oktober 2018 - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG

präsentierte finale Daten der explorativen Phase II Studie IMPULSE auf dem

ESMO 2018 Kongress (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY) in München

(19.-23. Oktober 2018). Die randomisierte, internationale Studie untersuchte

die Wirksamkeit und Sicherheit von Lefitolimod in Patienten mit

fortgeschrittenem kleinzelligen Lungenkrebs (ES-SCLC). Die präsentierten

finalen IMPULSE-Daten zeigen, dass die Erhaltungstherapie mit dem

TLR9-Agonisten Lefitolimod bei ES-SCLC ein günstiges Sicherheitsprofil, die

erwarteten immunologischen Reaktionen und positive Ergebnisse im Hinblick

auf das Gesamtüberleben (OS) in zwei vorab definierten Patientensubgruppen

aufweist. Diese Daten unterstützen die weitere Untersuchung von Lefitolimod

als Monotherapie oder als Kombinationstherapie bei ES-SCLC. Zusätzlich zu

dieser Präsentation sind die Daten auch in Annals of Oncology

veröffentlicht, dem hochrangigen, wissenschaftlich anerkannten Fachjournal

der European Society of Medical Oncology.

"Lungenkrebs und speziell kleinzelliger Lungenkrebs ist eine sehr schwer zu

behandelnde Indikation, bei der die Wirksamkeit der derzeitigen

Standardtherapien sehr eingeschränkt ist. Demnach sind die Ergebnisse der

IMPULSE-Studie ermutigend und liefern wichtige Hinweise für die Definition

von Patientensubgruppen, die von unserem TLR9-Agonisten Lefitolimod

profitieren können", sagte Dr. Matthias Baumann, Chief Medical Officer der

MOLOGEN AG. "Die Veröffentlichung der Ergebnisse in dem hochrangigen,

wissenschaftlich anerkannten Fachjournal Annals of Oncology unterstreicht

die Bedeutung der Daten im SCLC-Bereich."

Vielversprechende OS-Ergebnisse in vorab definierten Subgruppen der

IMPULSE-Studie

Zwei vorab definierte Patientensubgruppen zeigten vielversprechende

Ergebnisse und einen Vorteil von Lefitolimod in Bezug auf das

Gesamtüberleben (OS). Insbesondere wurde im Vergleich zum Kontrollarm

(lokaler Behandlungsstandard) ein deutlicher Vorteil im Hinblick auf das

Gesamtüberleben (OS) bei Patienten mit einem geringeren Anteil aktivierter

B-Zellen festgestellt (Hazard Ratio 0,53, 95 %iges Konfidenzintervall

0,26-1,08), einem wichtigen Immunparameter. Darüber hinaus profitierten

Patienten mit einer, in der Krankengeschichte erfassten, chronisch

obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) (Hazard Ratio 0,48, 95 %iges

Konfidenzintervall 0,20-1,17).

Die aktuellen Ergebnisse von IMPULSE liefern weitere wichtige Erkenntnisse

zur Rolle von TLR9-Agonisten bei der Behandlung von Krebs und bestätigen,

dass es eine signifikante Chance gibt, die Behandlungsergebnisse für

Patienten in diesem Therapiegebiet zu verbessern. Die weitere Entwicklung

wird mit SCLC-Experten diskutiert.

Hintergrund der IMPULSE-Studie in fortgeschrittenem kleinzelligen

Lungenkrebs (ES-SCLC)

Die Studie mit dem Titel "Randomized Clinical Study of Maintenance Therapy

with Immunomodulator MGN1703 in Patients with Extensive Disease Small Cell

Lung

Cancer after Platinum-Based First-Line Therapy" (IMPULSE-Studie) ist eine

explorative Studie und untersucht als primären Endpunkt das Gesamtüberleben

(OS). Die Studie vergleicht Lefitolimod gegen lokale Standardtherapie. In

die Studie wurden 103 Patienten aufgenommen, die an ES-SCLC erkrankt sind

und deren Tumoren auf vier Zyklen der Standard-Erstlinientherapie mit

Chemotherapeutika angesprochen haben (n=103). Sie wurden im Verhältnis 3:2

randomisiert in Switch-Maintenance-Therapie mit Lefitolimod (60mg 2-mal

wöchentlich subkutan verabreicht) oder Standardtherapie bis zum

Fortschreiten der Erkrankung.

Der gesamte Artikel in Annals of Oncology ist verfügbar unter:

https://academic.oup.com/annonc/advance-article/doi/10.1093/annonc/mdy326/5076437

Weitere Informationen zur ESMO 2018 finden Sie unter: https://www.esmo.org

MOLOGEN AG

MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen

Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der

Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immuno-Onkologie entwickelt

MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten liegt auf der Produktfamilie

DNA-basierter TLR9-Agonisten. Dazu zählen das Immuntherapeutikum Lefitolimod

und die Nachfolgemoleküle EnanDIM(R).

Das Immuntherapeutikum Lefitolimod ist das Hauptentwicklungsprodukt des

Unternehmens und wird derzeit in einer Phase III Studie getestet. Es wird

als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod

führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund

dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod das Potenzial, in verschiedenen

Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer

pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs

entwickelt. 2017 wurden wesentliche Daten der Phase II Studie IMPULSE in

kleinzelligem Lungenkrebs veröffentlicht und die finale Auswertung im ersten

Quartal 2018 bestätigte die Daten. Darüber hinaus wurden 2017 wesentliche

Ergebnisse der TEACH-Studie in HIV bekannt gegeben. Zudem wird Lefitolimod

derzeit in einer Phase I Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor

Ipilimumab (Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben

verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer

klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen

Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien,

insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer

Bedarf besteht. Die MOLOGEN AG hat ihren Sitz in Berlin und ist

börsennotiert. Die Aktie (ISIN DE000A2LQ900/WKN: A2L Q90) notiert im Prime

Standard der Deutschen Börse.

www.mologen.com

°