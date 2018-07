DGAP-News: Fresenius Medical Care erreicht präklinischen Meilenstein in der regenerativen Medizin für chronische Nierenerkrankungen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Fresenius Medical Care erreicht präklinischen Meilenstein in der regenerativen Medizin für chronische Nierenerkrankungen

Fresenius Medical Care erreicht präklinischen Meilenstein in der

regenerativen Medizin für chronische Nierenerkrankungen

30.07.2018 / 11:43

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat einen

präklinischen Meilenstein im Bereich der regenerativen Medizin bei

chronischen Nierenerkrankungen erreicht. Das Tochterunternehmen Unicyte

konnte in einem zweiten präklinischen Modell nachweisen, dass die

patentierten nano-extrazellulären Vesikel des Unternehmens ("nEVs") die

Nierenfunktion bei chronischen Nierenerkrankungen wieder herstellen können.

NEVs sind von Stammzellen abgeleitete Partikel, die den Transport von

Botenstoffen zwischen den Zellen unterstützen.

Bei der Behandlung von Mäusen mit einer schnell fortschreitenden

Nierenerkrankung verhinderten Unicytes nEVs die Vernarbung des Nierengewebes

(Fibrose), ein typisches Symptom einer chronischen Nierenerkrankung.

Insbesondere die interstitielle Fibrose (Vernarbung des Bindegewebes) sowie

die tubuläre Nekrose (Schädigung der Tubuluszellen der Niere) konnten durch

nEVs signifikant reduziert werden. Gleichzeitig verhinderten die nEVs die

Infiltration verschiedener Zellen (Eindringen von Bindegewebszellen in die

Niere). Dies führte zu einer nahezu vollständigen Wiederherstellung der

Nierenfunktion. Unicyte führte die Studie zusammen mit Prof. Giovanni

Camussi von der Universität Turin durch. Die Ergebnisse wurden in der

wissenschaftlich anerkannten Fachzeitschrift "Frontiers of Immunology"

veröffentlicht (https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.01639).

Die neuen Studienergebnisse decken sich mit früheren Erkenntnissen aus einem

präklinischen Modell zur langsam fortschreitenden Nierenerkrankung

(diabetische Nephropathie). Dieses Krankheitsbild führt häufig zu

chronischem Nierenversagen. Die Ergebnisse beider Studien zeigen die

Wirksamkeit und den zugrunde liegenden Wirkungsmechanismus von nEVs bei der

Prävention von Nierenfibrose und dem anschließenden Fortschreiten der

Nierenerkrankung. Unicyte wird die präklinische und klinische Entwicklung

von nEVs zur Behandlung chronischer und akuter Nierenerkrankungen in den

kommenden Jahren fortsetzen.

Dr. Olaf Schermeier, Vorstand von Fresenius Medical Care für Forschung und

Entwicklung: "Wir freuen uns über die Fortschritte, die wir in den letzten

30 Monaten seit der Gründung von Unicyte mit unseren Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten erreicht haben. Darauf bauen wir auf. Unicyte wird

das Potenzial von nEVs für die Behandlung von Patienten mit

Nierenerkrankungen, die noch nicht dialysepflichtig sind, weiter intensiv

erforschen."

Prof. Giovanni Camussi, emeritierter Professor an der Universität Turin und

Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Unicyte: "nEVs sind ein

vielversprechender Ansatz im Bereich der regenerativen Medizin. Unser Ziel

ist es, neue und bessere Behandlungsmöglichkeiten für schwer und chronisch

kranke Patienten zu entwickeln. Dieser präklinische Meilenstein ist ein

wichtiger Schritt, um nEVs auch im klinischen Umfeld zu testen."

Unicyte betreibt aktuell mehrere therapeutische Programme im klinischen und

präklinischen Stadium in den Bereichen Nieren- und Lebererkrankungen,

Diabetes und Onkologie. Für die Programme, die sich nicht mit

Nierenerkrankungen beschäftigen, sucht das Unternehmen strategische

Partnerschaften.

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.790 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 322.253 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse

bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical

Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS)

notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Die Unicyte AG ist ein Biotechunternehmen im Bereich der regenerativen

Medizin mit Fokus auf Nieren- und Lebererkrankungen sowie Onkologie und

Diabetes. Unicyte entstand aus einer langfristigen Forschungs-Kooperation

zwischen der Universität Turin, Italien und Fresenius Medical Care. Unicyte

mit Sitz in Oberdorf NW, Schweiz ist eine unabhängige Tochtergesellschaft

von Fresenius Medical Care, dem weltweit führenden Anbieter von Produkten

und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen.

Weitere Informationen unter www.unicyte.ch.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B. Veränderungen der

Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen,

Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten

bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die

Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt

keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

