Craft Brew Alliance: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Der Craft Brew Alliance-Schlusskurs wurde am 27.07.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 19,2 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Brauereien".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Craft Brew Alliance aktuell mit dem Wert 64 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 58,7. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,19 liegt Craft Brew Alliance unter dem Branchendurchschnitt (52 Prozent). Die Branche "Consumer Products" weist einen Wert von 41,96 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Craft Brew Alliance-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Craft Brew Alliance vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (20,4 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 6,25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 19,2 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Craft Brew Alliance eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.