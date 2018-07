Commerzbank: Drastische Kursziel-Kürzung – Mega-Schnäppchenkurse?!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die beiden Banken sind die Gewinner des Tages im DAX. Die Deutsche Bank (WKN: 514000) setzt sich mit +3% an die Spitze gefolgt von der Commerzbank (WKN: CBK100) mit +1,5%. Dass es für die Commerzbank nicht ganz so rund läuft, hat einen Grund. Und der hat einen Namen:

Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research hat heute das Kursziel für die Commerzbank von 11,10 auf 8,80 Euro (-20,7%) gesenkt (aktueller Kurs 9,12 Euro) – und das vor den Q2-Zahlen, die am 7. August (Dienstag nächste Woche) präsentiert werden. Die Einstufung wurde indes auf „Hold“ belassen. Für 2019 ist Warburg weniger optimistisch als zuvor …

Steigende Kurs wohl nur eine Frage der Zeit

Die im Jahresverlauf stark zurückgekommene Commerzbank-Aktie tat dies wohl aufgrund der am Markt geteilten Annahme, dass der Gewinn für 2019 nur minimal höher als 2018 ausfallen werde.

Mit Warburg Research kam heute ein weiteres Researchhaus um die Ecke, das eben jenes befürchtet.

Ein kurzer Blick auf die Prognose zur Gewinnentwicklung aller Analysten zeigt: Dieser soll überproportional zum Umsatz (2018: 8,85 Mrd. Euro / 2019: 8,89 / 2020: 9,29) steigen. Konkret soll der Nettoprofit von 0,96 Mrd. Euro (2018) auf auf 1,08 Mrd. Euro (2019) und 1,48 Mrd. Euro (2020) anwachsen.

CoBa oder DeuBa? – Eines steht fest

Die Commerzbank ist in der – zumindest in Teilen bereits erfolgreichen – Neuausrichtung zum kundenorientierten Geldhaus weg vom Investmentbanking und hat im Vergleich zur Deutschen Bank mit weniger Altlasten gleich unkalkulierbare Risiken zu kämpfen.

Die Deutsche Bank bleibt spekulativer (wir hatten berichtet), hat aber vermutlich entsprechend mehr Potential zu bieten – Stichwort Gewinnentwicklung.

