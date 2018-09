Clinuvel Pharmaceuticals Aktie: Keine Chance für die Bären!

Es ist noch nicht lange her, als Clinuvel Pharmaceuticals sich an der Börse mit einem gewaltigen Satz bis über die Marke von 11 Euro verbessern konnte. In der laufenden Woche wurde diese magische Linie das eine oder andere Mal nach unten durchkreuzt, doch die Bullen machten daraufhin sofort wieder Druck.

Auch am Donnerstagmorgen sitzen die Käufer am längeren Hebel. Nach Zugewinnen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.