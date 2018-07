Click&Collect mit Getnow / Online-Supermarkt liefert jetzt zur ersten Quartiersbox in München (FOTO)

München (ots) -Ab Anfang August bietet der Online-Supermarkt Getnow seinen Kundendie Möglichkeit, den Einkauf an einer der ersten Quartiersboxen imMünchener Stadtteil Neuaubing-Westkreuz abzuholen. Dabei handelt essich um eine smarte Abholstation innerhalb des EU-finanziertenProjektes "Smarter Together" zur Förderung intelligenterMobilitätslösungen in den Städten. Dieses Projekt wurde inZusammenarbeit zwischen der Stadt München, der Stadtwerke München undzahlreichen Kooperationspartnern ins Leben gerufen und am 27. Julidurch den stellvertretenden Bürgermeister Josef Schmid, dieStadtbaurätin Prof. Dr. Elisabeth Merk, MVG-Chef Ingo Wortmann undMGS-Geschäftsführer Christian Amlong im Rahmen eines Bürgerfestseröffnet.Bei dem Projekt handelt es sich um Maßnahmen für nachhaltigeMobilitätslösungen zur Senkung verkehrsbedingter Emissionen und zurBeratung der Bürger zu Energie- und Mobilitätsthemen, um einnachhaltiges Modellquartier im Sinne einer "Smart City" zu schaffen.Die Mobilitätsstationen sind ausgestattet mit zahlreichenemissionssparenden e-Mobilitätslösungen und der Quartiersbox, welchein Zusammenarbeit mit Getnow den Einkauf flexibler gestalten und einezusätzliche Fahrt zum Supermarkt ersparen soll.Mit der Lieferung zur Quartiersbox ermöglicht Getnow seinen Kundeneine weitere Lieferoption, neben der Lieferung innerhalb von 90Minuten, der planbaren 1-Stundenlieferung und der Abendlieferung.Erstmalig muss der Kunde nicht zuhause sein, wenn er bei Getnowbestellt. Durch die innovative Aufbewahrungstechnik der Quartiersbox,können auch Einkäufe aus der Frische- und Tiefkühlabteilung beiGetnow bequem erledigt werden.Die Quartiersbox ist nämlich modular aufgebaut und in dreiunterschiedlich temperierte Facharten eingeteilt. Das Tiefkühlfachhat eine Temperatur zwischen -5°C und -25°C und ist ideal fürTiefkühlwaren und Gefrorenes. Das Frischefach hat einedurchschnittliche Temperatur von +7°C wie ein klassischer Kühlschrankund ist ideal für die Aufbewahrung von frischem Fleisch undMilchprodukten. Das letzte Fach hat Raumtemperatur von ca. +17°C undwird zur Lagerung von Obst, Gemüse und haltbaren Lebensmittelngenutzt. Die eingekauften Lebensmittel werden vom geschulten Kuriergetrennt in die jeweiligen Fächer deponiert, um die durchgehendeKühlung und adäquate Lagerung der eingekauften Lebensmittel zugarantieren.Neben dieser smarten Aufbewahrungslösung ist die Kundennutzungzweckmäßig und einfach gehalten. Der Kunde bestellt auf www.getnow.deaus einem Angebot von über 12.000 Produkten aus dem Food undNon-Food-Bereich und wählt die Quartiersbox als Lieferoption aus.Danach erhält er eine Mail mit einem Zeitfenster von 4-8 Stunden zurAbholung und einen Code, der für die Öffnung der einzelnen Fächernotwendig ist. Damit kann der Kunde seinen Einkauf besser planen,indem er schon vormittags bei Getnow bestellen und abends oder amnächsten Tag seine Einkäufe auf dem Heimweg an der Quartiersboxabholen kann.Dr. Dominik Reinartz, CEO von Getnow freut sich über die gelungeneZusammenarbeit: "Wir sind begeistert über die gemeinsameZusammenarbeit mit der Stadt München und den Partnern MVG und SWM.Mit unserem Engagement bei diesem Projekt wollen wir zu einernachhaltigen Smart City beitragen und gleichzeitig den Münchnern mehrZeit für die schönen Dinge im Leben schenken, wie dem Fußballspielder Kinder oder einem Feierabend-Picknick an der Isar."Als Kooperationspartner konnte Getnow das Projekt "SmarterTogether" entscheidend mit voranbringen, aufgrund der schnellenImplementierung ins hauseigene Bestell- und Liefersystem und durchein flexibles Unternehmensmodell, welches den Aufbau weitereQuartiersboxen in München und in Kooperation mit lokalen Stadtwerkenauch in anderen Städten innerhalb kürzester Zeit möglich machen kann.Über Getnow New GmbHDas Start-up Getnow ist ein innovativer Online-Supermarkt, welcher2015 in Berlin gegründet wurde. In Zusammenarbeit mit der METRODeutschland GmbH, deren langfristiger Kooperationspartner Getnow ist,beliefert der bereits ausgezeichnete Online Supermarkt seit 2016 dieStädte Berlin und München und plant derzeit ein deutschlandweitesRollout. Mehr als 12.000 Produkte gehören zum derzeitigen GetnowSortiment und werden regelmäßig erweitert. Das Unternehmen liefertdas klassische Supermarktsortiment, dazu aber auch Büromaterial,Haushaltsartikel und vieles mehr. Darüber hinaus ermöglicht Getnowseinen Kunden den Zugriff auf einen exklusiven Weinkeller, lokalesund exotisches Obst und Gemüse und eine umfangreiche Fischtheke. DieFleischauswahl bei Getnow wird von führenden Sternerestaurants inAnspruch genommen und entspricht höchster Großmarktqualität. Damitwill Getnow seinen Kunden den Zugang zu hochwertigen Lebensmittelnermöglichen. Das Unternehmen beliefert Privat- und mittelständischeGeschäftskunden zur Wunschzeit am selben Tag, in 90 Minuten oder auchmit einem Abo-Modell in wiederkehrender Reihenfolge.Kontakt Getnow New GmbH:Getnow New GmbHUnternehmenskommunikationNymphenburger Strasse 7080335 Münchenpresse@getnow.deOriginal-Content von: Getnow New GmbH, übermittelt durch news aktuell