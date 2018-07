Cision erwirbt die Visual Recognition Technology von ShareIQ

Die Cision Communications Cloud® wird die ersteEarned-Media-Plattform zur Messung, Analyse und Optimierung derLeistungsfähigkeit von visuellen Inhalten über alle Kanäle hinwegChicago (ots/PRNewswire) - Cision (NYSE: CISN) gab heute dieÜbernahme der technischen Assets des Berliner Unternehmens ShareIQbekannt. Die ShareIQ-Plattform basiert auf einer zum Patentangemeldeten Technologie, die ursprüngliche visuelle Inhalte sowiegeteilte und erneut veröffentlichte Kopien bestimmter Bilderentdeckt, analysiert und indiziert. Mit der Integration derShareIQ-Technologie in die Cision Communications Cloud wird Cisionbranchenweit die erste Earned-Media-Plattform, die sowohl Text- alsauch Bildinhalte überwachen, analysieren und bewerten kann."Die Cision Communications Cloud(TM) ist die Technologiegrundlagefür das Earned-Media-Management, eine neue Disziplin, in derprofessionelle Kommunikatoren in der Lage sind, die Kunst desGeschichtenerzählens mit der Macht und dem Wissen der Daten zuverbinden, um die Kommunikation als kritischen Treiber desGeschäftswerts zu etablieren", sagte Kevin Akeroyd, CEO von Cision."Angesichts der Tatsache, dass täglich mehr als drei MilliardenBilder ins Internet hochgeladen werden und täglich mehr als 95Millionen Bilder in Kanälen wie Instagram hinzugefügt werden, werdendie Earned Media immer visueller. ShareIQ ist der neueste unserersorgfältig ausgewählten Technologiezukäufe, um die CisionCommunications Cloud zur verlässlichsten in der Branche zu machen -und zur ersten, die Kommunikationsprofis eine Möglichkeit bietet, denwahren geschäftlichen Einfluss des Marktes für visuelle Inhalte zunutzen."Herkömmliche Überwachungsmethoden basieren auf der Text- undHashtag-Erfassung, um Bilder und Logos nachzuverfolgen. Da derGroßteil der internetbasierten Bilder jedoch nicht mit Text oderHashtags verknüpft ist, fehlt den herkömmlichen Systemen dieMöglichkeit, den Einfluss von visuellen Inhalten wirklichnachzuverfolgen und zu messen. Die Technologie von ShareIQ ist dieerste, die Markenbilder und -logos unabhängig von Text und Hashtagsüber alle sozialen, Web- und digitalen Kanäle hinweg erkennt.Die Lösung von ShareIQ zeichnet die Verlaufsgeschichte und den Wegjedes Bildes ab, um Informationen über die Reichweite und dieEinbindung sowie Einblicke darüber zu bieten, wo und von wem das Bildgeteilt wird - von einem Verlag oder einem einzelnen Influencer.Außerdem bietet ShareIQ die Möglichkeit, benutzerdefinierteZielgruppen von Personen zu erstellen, die bestimmte visuelle Inhalteangesehen, geliked oder geteilt haben. In Verbindung mit denetablierten Partnerschaften von Cision wie LiveRamp und MediaMathkönnen diese Zielgruppen auf jede beliebige Datenmanagement-Plattformhochgeladen werden, um eine gezielte digitale Werbung zu erleichtern.ShareIQ kann markengenerierte, nutzergenerierte undinfluencergenerierte Bilder nachverfolgen und ebenso die kompetitivenvisuellen Inhalte der Marke nachverfolgen und analysieren.Die ShareIQ-Technologie ist ab sofort für aktuelle Kunden derCision Communications Cloud verfügbar. Die Technologie wird bis Endediesen Jahres vollständig in den Plattform-Workflow integriert, umeine nahtlose Zielgruppenadressierung, Verbreitung und Analyse dervisuellen Earned-Media-Marketingaktivitäten zu ermöglichen. Um mehrüber die Cision Communications Cloud(TM) zu erfahren, klicken Siebitte hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2198543-1&h=16254869&u=http%3A%2F%2Fpr.cision.com%2Fpr-software%3Futm_medium%3Dpaidsearch%26utm_source%3Dgoogle%26utm_content%3Dproduct%26utm_term%3D%2Bcision%2520%2Bcloud%2520%2Bcommunication%26utm_campaign%3Dseer-communication%2Bcloud-brand-us-bmm--ppclp-prsoftware%26gclid%3DCj0KCQjwu_jYBRD8ARIsAC3EGCLlFTbdHpk_GihBiQ413PuMmA8cWNK1gP8d95RJXXKquNgMESHck08aArTDEALw_wcB&a=hier).Über CisionCision Ltd. (NYSE: CISN (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2198543-1&h=33795357&u=http%3A%2F%2Fstudio-5.financialcontent.com%2Fprnews%3FPage%3DQuote%26Ticker%3DCISN&a=CISN)) ist ein weltweit führenderAnbieter von Earned-Media-Software und Dienstleistungen fürKommunikationsfachleute der Bereiche PR und Marketing. Die Softwarevon Cision ermöglicht es den Anwendern, die wichtigsten Influencer zuidentifizieren, strategische Inhalte zu erstellen und zu verbreitenund den aussagekräftigen Einfluss zu messen. Cision beschäftigt mehrals 4.000 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in 15 Ländernder Regionen Amerika, EMEA und Asien-Pazifik. Weitere Informationenüber die preisgekrönten Produkte und Dienstleistungen, einschließlichder Cision Communications Cloud®, finden Sie unter www.cision.com undfolgen Sie Cision auf Twitter @Cision.Medienansprechpartner:USALaura RomanLeiterin Unternehmenskommunikation, Cisioncisionpr@cision.comMcGrath / Power Public RelationsJonathan Bloomcision@mcgrathpower.comEuropaKaizo Public RelationsSteph Macleodcision@kaizo.co.ukLogo - https://mma.prnewswire.com/media/467136/cision_logo.jpgOriginal-Content von: Cision, übermittelt durch news aktuell