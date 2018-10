Canadian Overseas Petroleum: Wie jetzt?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Canadian Overseas Petroleum, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.10.2018 an ihrer Heimatbörse Venture mit 0,01 CAD.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Canadian Overseas Petroleum mit einer Rendite von -75 Prozent mehr als 83 Prozent darunter. Die "Oil, Gas & Coal"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,16 Prozent. Auch hier liegt Canadian Overseas Petroleum mit 83,16 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Canadian Overseas Petroleum-Aktie ein Durchschnitt von 0,01 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,01 CAD (0 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,01 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), somit erhält die Canadian Overseas Petroleum-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Canadian Overseas Petroleum erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Canadian Overseas Petroleum. Die Kommunikation war weder von positiven noch von negativen Themen geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Canadian Overseas Petroleum daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Canadian Overseas Petroleum von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.