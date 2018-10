Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 25. Oktober 2018,20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg Clemens Bratzlermoderiert das landespolitische Magazin des Südwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Brandserien - wer sind die Täter und was treibt sie an?In Esslingen und dem benachbarten Altbach brannte es in einerNacht sechsmal, in Mannheim standen Gartenhäuser in Flammen. DiePolizei geht von Brandstiftung aus, konnte jedoch noch keinen Täterfassen. Zu den Brandserien äußern sich Betroffene und Fallanalytikervom Landeskriminalamt.Erst die Trockenheit, jetzt der Borkenkäfer - kommt ein neuesWaldsterben?Hitze, Trockenheit und Schädlingsbefall machen Bäume krank unddrücken die Holzpreise. Waldbesitzer und Forstleute sprechen voneiner "Jahrhundertkatastrophe" und Schäden in Milliardenhöhe. Vorallem die in Baden-Württemberg am häufigsten verbreitete Baumart, dieFichte, leidet unter dem Wassermangel und ist besonders anfällig fürBorkenkäfer. Klimaexperten warnen, dass in einigen Jahrzehntenhierzulande Klimabedingungen wie in der Toskana herrschen könnten.Die Fichtenwälder wären einem solchen Klimawandel nicht gewachsen.Ist der Wald noch zu retten? Gast im Studio ist Walter Trefz,Umweltschützer und Förster a.D.Vor Ort im RenchtalReporterin Alexandra Gondorf lässt sich von einem Förster dieSchäden zeigen, die die lange Trockenheit verursacht hat und sprichtmit einem Waldbesitzer, der an seine Grenzen kommt: Viel zu viel vonBorkenkäfern zerfressenes Holz muss schnell aus dem Wald geholtwerden, die Sägewerke arbeiten im Akkord und gleichzeitig sinken dieHolzpreise stark.Gefährliches Busfahren in Rottweil?In Rottweil fühlen sich Fahrgäste oft nicht sicher transportiert.Grund sind Busfahrer, die so stark beschleunigen, dass ihre Fahrgästehinfallen und sich verletzen. Oder sie lassen Schulkinder einfach ander Haltestelle stehen. Eine junge Frau hat mit ihrem offenen Briefauf Facebook eine Debatte ausgelöst.Eine Straße - zwei TempolimitsAufgrund einer Sanierung der Bundesstraße 3 im Landkreis Lörrachwird der Verkehr durch das 900-Seelen-Örtchen Egringen umgeleitet.Den dadurch aufkommenden Durchgangsverkehr möchte das Landratsamt aufTempo 30 drosseln. Die Beschilderung ist jedoch irreführend, denn dieTempo-30-Schilder stehen nur an den Ortseingängen und nicht vor denEinmündungen innerhalb Egringens. Wer die Ortsgrenze nicht verlässt,für den gilt nach wie vor Tempo 50.Plastik im BiomüllPrivathaushalte müssen streng darauf achten, dass kein Plastik indie Biotonne gerät - es gibt sogar "Müllsheriffs", die daskontrollieren. Gleichzeitig dürfen Supermärkte ihre Lebensmittel samtUmverpackung wegwerfen. So gelangen Plastiktüten, Folien und Schalenzum Entsorger, der aus dem Biomüll Dünger herstellt. Dieser landetzusammen mit den Plastikpartikeln auf den Feldern. Nun wurdenerstmals nicht nur im Körper von Tieren, sondern auch von Menschenkleinste Plastikreste nachgewiesen."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter www.SWR.de/kommunikation.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter SWRmediathek.de und unterSWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell