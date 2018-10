Bester Schutz für Privatanwender: G DATA stellt neue Version seiner preisgekrönten Sicherheitslösung vor (FOTO)

Bochum (ots) -Die steigende Zahl an Cyberangriffen mit Erpressertrojanern,Phishing-Mails sowie illegalem Cryptomining zeigt, wie wichtig esist, digitale Geräte abzusichern. Die neue G DATA Generation 2019sorgt auf Windows Computern dafür, dass Privatanwender sorgenfrei imInternet spielen, surfen sowie shoppen können. Neue Technologienschützen auch vor Bitcoin Diebstahl und neuen Banking-Trojanern. GDATA Antivirus, G DATA Internet Security und G DATA Total Securitysind ab sofort im Fachhandel und im Web-Shop erhältlich.Mehr Sicherheit durch proaktive Next-Gen-Technologien"Immer größere Teile unseres Lebens werden digitalisiert. Doch mitdem Zugewinn an Bequemlichkeit steigen leider auch die Gefahren fürNutzer an", sagt Tim Berghoff, Security Evangelist bei der G DATASoftware AG. "Pro Minute entdecken wir rund neun neue Typen anSchad-Software, die Daten kopieren, verschlüsseln oder zu Geld machenwollen." Gutartige von bösartiger Software zu unterscheiden ist dabeigar nicht so einfach und stellt G DATA vor neue Herausforderungen.Signaturbasierte Abwehr reicht im schnelllebigen Internet nicht mehraus. Proaktive Next-Gen-Technologie, die auch vor noch unbekanntenBedrohungen schützen, sind daher essenziell.Die vollständige Pressemeldung und zusätzliches Bildmaterial istonline erhältlich unter http://ots.de/lv6weWPressekontakt:G DATA Software AGChristoph RösselerHead of Corporate CommunicationsPhone: +49 (0) 234 - 9762 239Kathrin Beckert-PlewkaPR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 507Vera HaakePR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 376Christian LuegPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 160Dominik NeugebauerPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 610E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA Software AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799Bochum, DeutschlandOriginal-Content von: G Data Software AG, übermittelt durch news aktuell