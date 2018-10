Benzin und Diesel deutlich teurer / Kräftiger Preisanstieg trotz Rückgang der Rohölnotierung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

München (ots) -Die Entspannung an den Zapfsäulen war nur von kurzer Dauer: SuperE10 verteuerte sich nach Angaben des ADAC im Vergleich zur Vorwocheum 2 Cent und liegt zur Wochenmitte bei durchschnittlich 1,514 Europro Liter. Die Preise für Diesel stiegen sogar um 3 Cent. Für einenLiter mussten Autofahrer 1,398 Euro bezahlen. Damit kletterte derDieselpreis an den Tankstellen nach dem leichten Rückgang in dervergangenen Woche auf ein neues Jahreshoch. Die Preisspanne zwischenbeiden Sorten verringerte sich noch einmal auf jetzt 11,6 Cent.Die Kraftstoffpreise stiegen, obwohl Rohöl auf dem Weltmarktdeutlich günstiger wurde. Ein Barrel der Sorte Brent kostet derzeitrund 77 Dollar, das sind im Vergleich zur Vorwoche mehr als 3 Dollarweniger. Der leichte Kursrückgang beim Euro reicht als Erklärung fürdie höheren Verbraucherpreise an den Tankstellen nicht aus.Der ADAC empfiehlt Autoreisenden, die regelmäßigen Schwankungender Spritpreise im Tagesverlauf zu beachten. Laut Auswertung desClubs liegen die besten Zeiten zum Tanken zwischen 15 und 17 Uhrsowie 19 und 22 Uhr. Unterstützung bietet die Smartphone-App "ADACSpritpreise". Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt gibt esauch unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell