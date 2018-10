Behandlung chronischer Schmerzen mit Neurostimulation (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Die Zahl der Deutschen, die unter chronischen Schmerzen leiden,steigt seit Jahren an. Doch obwohl sich die Gesundheitsausgaben indiesem Bereich vor allem für Medikamente kontinuierlich erhöhen, istdie Zufriedenheit der Betroffenen mit der eigenen Schmerztherapiehäufig gering. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass inDeutschland im Feld der modernen Schmerzbehandlung Nachholbedarfbesteht. So wird beispielsweise die Behandlung chronischer Schmerzenmittels der Methoden der Neurostimulation auf Grund der fehlendenBekanntheit des minimal invasiven Verfahrens noch immer relativselten genutzt. "Das Bewusstsein für die Neurostimulation istaußerhalb der Praxen und Kliniken, in denen sie praktiziert wird,kaum vorhanden", erklärt Prof. Dr. med. Jan Vesper, Leiter desZentrums für Neuromodulation an der Universitätsklinik Düsseldorf undPräsident der Deutschen Gesellschaft für Neuromodulation."Neuromodulation kann schnellere und größere Therapieerfolge alsandere etablierte Behandlungsoptionen erzielen und damit eine rascherwiederkehrende Lebensqualität bei den Betroffenen befördern. Dennochwird das Verfahren hierzulande, wenn überhaupt, zumeist ersteingesetzt, wenn alle anderen Therapieansätze erfolglos gebliebensind. Hier besteht dringender Handlungsbedarf", so Prof. Vesper.Um Ärzte mit dem Thema Neurostimulation vertraut zu machen, hatdas weltweit tätige Gesundheitsunternehmen Abbott 2012 das AbbottFellowship Program ins Leben gerufen. Das in fünf Module gegliederteProgramm richtet sich primär an Neurochirurgen und Anästhesisten.Ziel des jährlich stattfindenden Formats ist es, die Sensibilität fürdiese Therapieoption zu erhöhen und Ärzte zu befähigen,Neurostimulation bei der Behandlung der chronischen Schmerzen ihrerPatienten erfolgreich anzuwenden. "Unser Ansatz ist es, nicht nurmodernste Angebote an medizintechnischen Systemen für Menschen, dieunter chronischen Schmerzen oder Bewegungsstörungen leiden, zuentwickeln", betont Dr. Ansgar Resch, Sprecher der Geschäftsführungfür Abbott in Deutschland. "Vielmehr soll darüber hinaus dieVermittlung von Wissen zu modernen Therapieoptionen dabei helfen,dass Schmerzpatienten schneller eine für sie geeignete Behandlungerhalten und so möglichst bald in ein schmerzfreies Leben mitunbegrenzten Möglichkeiten zurückfinden."Neurostimulator bringt Schmerzpatientin Lebensqualität zurückVon einer korrekten Diagnose und frühzeitig richtigen Therapiewahlprofitieren Patienten wie Raphaela H. (43), die dank eines speziellenNeurostimulators wieder beschwerdefrei leben kann. Plötzlichauftretende Knieschmerzen machten einen normalen Alltag für die Frauunmöglich. Erst ein innovativer Neurostimulator und die Unterstützungdurch Dr. Björn Carsten Schultheis, Facharzt für Anästhesiologie undLeitender Arzt der Abteilung "Interventionelle Schmerztherapie" imKrankenhaus Neuwerk in Mönchengladbach, brachten ihr längstvergessene Lebensqualität zurück.Nach mehreren erfolglosen Operationen prophezeiten ihr die Ärzte,dass die Schmerzen wohl chronisch sind und voraussichtlich nie mehrganz abklingen würden. "Damit wollte ich mich nicht zufriedengebenund schaute selbst nach möglichen Behandlungsmethoden", so RaphaelaH. Im Zuge ihrer Recherche stieß die 43-jährige auf Dr. Schultheisund vereinbarte einen Termin bei ihm. Bereits nach der erstenUntersuchung vermutete der Experte ein sogenanntes Schmerzsyndrom.Dank einer ganzheitlichen Schmerztherapie, die aus einerindividuellen Kombination verschiedener Therapiemaßnahmen besteht,konnte zunächst der Ursprung der Beschwerden geortet und diese imnächsten Schritt behandelt werden. "Dazu stellte die Behandlung miteinem speziellen Neurostimulator, Abbotts Proclaim[TM] DRG System,eine geeignete Option dar", so Dr. Schultheis. "Insbesondere beiBeschwerden der unteren Extremitäten oder in sehr eng umgrenztenArealen sorgt die sogenannte Spinalganglienstimulation oftmals fürBesserung."Hierzu platzieren Experten die Elektroden, anders als bei einerherkömmlichen Rückenmarkstimulation, an den Nervenknoten in der Nähedes Rückenmarks. Diese sind für die Schmerzweiterleitung zum Gehirnverantwortlich. Von dort aus geben die Elektroden dann schwacheelektrische Impulse an die betroffenen Nervenknoten ab und hemmen sodie Übertragung der Schmerzsignale zum Gehirn.Um sicherzustellen, dass mit der Neurostimulation auch dierichtige Behandlungsmethode für Raphaela H. gefunden worden war,führte Dr. Schultheis eine dreiwöchige Testphase durch. "Schon direktnach dem Eingriff spürte ich keinerlei Schmerz mehr, das war fast zuschön, um wahr zu sein", so die junge Frau. "Als der Stimulator nachder Testphase wieder entfernt wurde, kamen die Schmerzen schlagartigzurück. Daher entschied ich mich direkt für eine dauerhafteImplantation." Kurze Zeit später wurde der streichholzschachtelgroßeStimulator in einer 30-minütigen Operation implantiert. Einige Tagenach dem Eingriff durfte Raphaela H. die Klinik wieder verlassen undkann die Stärke der Impulse seither über einen Apple®* iPod selbstregulieren. "Dass Bewegungen nun auch wieder ohne Schmerzen möglichsind, ist für mich noch immer unglaublich", sagt sie erfreut.Abbott bietet ein umfangreiches Therapieportfolio zur Behandlungvon Schmerzpatienten wie Raphaela H. mit dem Ziel, derenLebensqualität zu erhöhen und ihnen ein aktiveres und erfüllteresLeben zu ermöglichen. Mit dem weitreichenden Engagement im BereichNeurostimulation und dem Abbott Fellowship Program unterstreicht dasUnternehmen seinen Anspruch, als ein weltweit führendesHealthcare-Unternehmen die Zukunftsfähigkeit des deutschenGesundheitssystems aktiv mitzugestalten.Weitere Informationen zu chronischen Schmerzen und denBehandlungsmöglichkeiten gibt es unter www.uebermeinenschmerz.de.*Apple ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.Über Abbott:Gegründet wurde Abbott vor 130 Jahren von dem Chicagoer Arzt Dr.Wallace C. Abbott. Heute ist es eines der größten diversifiziertenHealthcare-Unternehmen der Welt. Unsere rund 99.000 Kolleginnen undKollegen weltweit setzen alles daran, die Gesundheit der Menschen inmehr als 150 Ländern nachhaltig zu verbessern. Abbott verfügt übereines der modernsten Angebote an medizintechnischen Systemen fürMenschen, die unter chronischen Schmerzen oder Bewegungsstörungenleiden, sodass sie ein aktiveres und erfüllteres Leben führen können.Unser Angebot an Therapieoptionen umfasst Rückenmarkstimulation,Spinalganglienstimulation und Radiofrequenztherapie für dieindividuelle Schmerzbehandlung sowie die tiefe Hirnstimulation beiBewegungsstörungen als Symptom bei Morbus Parkinson, Dystonie undessentiellem Tremor.