BERLINER MORGENPOST: Harte Sanktionen gegen Riad / Kommentar von Tim Braune zu Khashoggi

Berlin (ots) - Kurzform: Seit Tagen windet sich AußenministerHeiko Maas (SPD). Sein Vorgänger Sigmar Gabriel (SPD) löste mit derEinschätzung, die Saudis seien außenpolitische Abenteurer, eineEiszeit aus. Im Rückblick war Gabriels instinktsicherer Nadelstichdie Untertreibung des Jahrzehnts. Maas hatte sich bei den Saudisgerade erst für Gabriel entschuldigt, dann wurde Khashoggi gefoltertund ermordet. Für das schlechte Timing kann Maas nichts. Umso härtermuss er jetzt reagieren. Saudi-Arabien muss mit Wirtschaftssanktionenund einem Lieferstopp für Waffen belegt werden.Der vollständige Leitartikel: Mit dem Rücken zur Wand hatSaudi-Arabien zugegeben, dass der Journalist und Kritiker desKönigshauses, Jamal Khashoggi, tot ist. Er sei bei einem "Faustkampf"im Konsulat in Istanbul ums Leben gekommen. Sein Unglück war wohleher, dass das Killerkommando aus Riad einen Gerichtsmediziner mitKnochensäge dabei hatte, um Khashoggis Leiche zu zerteilen undverschwinden zu lassen. Wo aber bleibt der diplomatische Aufschreiaus Berlin zu dem ungeheuerlichen Mord, der den "Reform"-KronprinzenMohammed bin Salman in ein düsteres Licht rückt? Seit Tagen windetsich Außenminister Heiko Maas (SPD). Sein Vorgänger Sigmar Gabriel(SPD) löste mit der Einschätzung, die Saudis seien außenpolitischeAbenteurer, eine Eiszeit aus. Im Rückblick war Gabrielsinstinktsicherer Nadelstich die Untertreibung des Jahrzehnts. Maashatte sich bei den Saudis gerade erst für Gabriel entschuldigt, dannwurde Khashoggi gefoltert und ermordet. Für das schlechte Timing kannMaas nichts. Umso härter muss er jetzt reagieren. Saudi-Arabien mussmit Wirtschaftssanktionen und einem Lieferstopp für Waffen belegtwerden. Wie war das noch bei Sergej Skripal, dem Ex-Doppelagenten,der mutmaßlich von russischen Attentätern im britischen Salisbury miteinem Nervengift getötet werden sollte? Die USA und Europa verhängtensofort Sanktionen gegen Moskau, viele EU-Länder, darunter auchDeutschland, wiesen Diplomaten aus. Bleibt so eine Reaktion gegenüberdem sunnitischen Königshaus aus, wäre das ein fatales Signal an alleDespoten: Was schert uns ein toter Journalist, Hauptsache dieHandelsbilanz stimmt. Dass Donald Trump Riad so einen Blankoscheckausstellt, überrascht niemanden. Siemens-Chef Joe Kaeser, der mitAnti-AfD-Tweets Haltung zeigte, jetzt aber bei den Scheichs buckelt,hätte besser geschwiegen. Für Firmenbosse und Politiker muss gelten:Europa vereint gegen Staatsterrorismus!