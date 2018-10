BASF: In Europa fällt jetzt der Startschuss!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Chemieriese BASF gibt ersten Produktionsstandort für Batteriewerkstoffe in Europa bekannt: Wie der Dax-Konzern am Montag mitteilte, habe man für die erste europäische Anlage den Standort Harjavalta im Südwesten Finnlands gewählt. Das Werk soll in unmittelbarer Nähe zur Raffinerie des Nickel- und Kobaltförderers Norilsk Nickel (Nornickel) gebaut werden. Das in Moskau sitzende Unternehmen agiere hierbei als strategischer Partner

Ein Beitrag von Marco Schnepf.