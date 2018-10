Auslandsspezialist BDAE auf der DKM

Hamburg (ots) - Vom 24. Oktober bis zum 25. Oktober findet die DKMals Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche in Dortmund statt.Auch die auf Auslandsversicherungen und Global-Mobilty-Lösungenspezialisierte BDAE Gruppe wird an der Messe teilnehmen und erwartetBesucher an ihrem Stand.Das Team um Torben Roß, Vertriebsdirektor Makler &Multiplikatoren, steht Besuchern gerne für Gespräche zur Verfügung.Der Messeauftritt der BDAE Gruppe befindet sich in der Halle 4 amStand F08.Rechtliche Rahmenbedingungen rund um den AuslandsaufenthaltAus jobbedingten Gründen, wegen des Studiums oder einer Weltreise- sei es nur für kurze Zeit oder für immer - Menschen, die ihrenWohnort über nationale Grenzen hinaus verlagern, haben etlicheFragen: "Von der Kranken- über die Haftpflicht- bis hin zurRechtsschutzversicherung, welche Auslandsversicherung ist in meinerspeziellen Situation die Richtige? Wie sieht es mit der Rente aus?Dies sind nur einige Gedanken, die Personen mit Auslandsplänenumtreibt", weiß Torben Roß. "Wir kennen hierbei auch die rechtlichenRahmenbedingungen und unterstützen unsere Vertriebspartner insoweit,dass Sie ihre Kunden bestmöglich beraten können."Makler und Vermittler, die sich vorab über die BDAE Gruppeinformieren wollen, finden hier weitere Informationen zurVertriebspartnerschaft:https://www.bdae.com/service/makler-multiplikatorenInformationen zum Versicherungsangebot: http://ots.de/7yyIYXPressekontakt:Anne-Katrin SchulzPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: akschulz@bdae.comOriginal-Content von: Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V., übermittelt durch news aktuell