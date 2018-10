Apple-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple-Aktie stieg bis Oktober an, doch sieht es momentan danach aus, dass es zu einer Seitwärtsphase kommt. Der Kurs stabilisiert sich auf dem aktuell hohen Niveau und gibt trotz der Unsicherheiten am Markt kaum an Wert ab. Anders sieht es da bei den anderen Techwerten aus. Ein wirkliches Chartmuster ist in der aktuellen Bewegung aber noch nicht zu erkennen, sodass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.